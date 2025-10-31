Canals reivindica los valores en el deporte con la mesa redonda 'Juego limpio en el fútbol' La actividad, en la que participan representantes de árbitros, entrenadores y técnicos, se celebra el 12 de noviembre

R. X. Canals Viernes, 31 de octubre 2025, 13:12 Comenta Compartir

Representantes de clubes de La Costera y las comarcas vecinas, árbitros y aficionados al mundo del fútbol se darán cita en Canals el 12 de noviembre para asistir a una jornada de reflexión y puesta en común de ideas sobre el futuro del deporte.

El Centro Cultural Calixto III acogerá la mesa redonda 'Juego limpio en el fútbol' organizada por el Ayuntamiento de Canals y la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana con la participación de cuatro ponentes, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, José Enguix; el responsable de Integridad de la FFCV, José Gómez; el presidente del Comité de Entrenadores, Rubén Mora, y el técnico de Formación de la FFCV, Vicente Lizondo.

Todos ellos abordarán la incidencia de las distintas violencias en el día a día de nuestro fútbol, ​​desde amateur a profesional, desde los más pequeños a los más grandes.

Una conferencia que reivindica la importancia de los valores en el deporte, de servir como buen ejemplo a los niños y niñas que se inician en él y de educar con el objetivo de erradicar actitudes violentas o irrespetuosas. Será a las 19.00 horas y la entrada será libre.

Temas

Fútbol

Canals