Urgente El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por los 50 años de la Monarquía
Dispositivo de seguridad de la Poliía Nacional en el último partido del Valencia en casa. PN

Canals reivindica los valores en el deporte con la mesa redonda 'Juego limpio en el fútbol'

La actividad, en la que participan representantes de árbitros, entrenadores y técnicos, se celebra el 12 de noviembre

R. X.

Canals

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:12

Comenta

Representantes de clubes de La Costera y las comarcas vecinas, árbitros y aficionados al mundo del fútbol se darán cita en Canals el 12 de noviembre para asistir a una jornada de reflexión y puesta en común de ideas sobre el futuro del deporte.

El Centro Cultural Calixto III acogerá la mesa redonda 'Juego limpio en el fútbol' organizada por el Ayuntamiento de Canals y la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana con la participación de cuatro ponentes, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, José Enguix; el responsable de Integridad de la FFCV, José Gómez; el presidente del Comité de Entrenadores, Rubén Mora, y el técnico de Formación de la FFCV, Vicente Lizondo.

Todos ellos abordarán la incidencia de las distintas violencias en el día a día de nuestro fútbol, ​​desde amateur a profesional, desde los más pequeños a los más grandes.

Una conferencia que reivindica la importancia de los valores en el deporte, de servir como buen ejemplo a los niños y niñas que se inician en él y de educar con el objetivo de erradicar actitudes violentas o irrespetuosas. Será a las 19.00 horas y la entrada será libre.

