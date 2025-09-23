Canals pone a prueba su Plan ante el riesgo de inundaciones El Ayuntamiento realiza un simulacro, sin participación ciudadana, de desbordamiento del río Cànyoles que revela la necesidad de crear un registro de personas con movilidad reducida y contar con megafonía para alertar a la población

B. González Canals Martes, 23 de septiembre 2025, 21:32

El Ayuntamiento de Canals ha llevado a cabo este martes un simulacro para comprobar la efectividad del Plan de Actuación Municipal ante el Riesgo de Emergencias. En concreto se ha simulado la crecida y posible desbordamiento del río Cànyoles. Ha sido un simulacro parcial, en el que sólo han participado las personas que conformarían el CECOPAL, y no la población en general.

Según explica el alcalde, Nacho Mira, el Consistorio ya tiene elaborados los cuatro planes de emergencias: el sísmico, el de riesgo de inundaciones, el de fuego y el general y en la reunión con la empresa que los elaboró se acordó, junto con los cuerpos y fuerzas de seguridad, realizar este simulacro a fin de ensayar los pasos a seguir, en este caso, ante el riesgo de inundación.

«Queríamos comprobar el protocolo y la idea es hacerlo con la participación de la población para que sepa cómo actuar ante la emergencia», subraya Mira.

El Plan se activa ante el aviso de preemergencia nivel naranja o rojo. En caso de cumplirse las previsiones meteorológicas y existir una crecida y riesgo de desbordamiento se pondría en marcha el dispositivo de actuación con la constitución del CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para poner en marcha los protocolos de actuación.

En esta reunión se ha evaluado las zonas concretas de riesgo ante una crecida del Cànyoles como son el Polígono o la pedanía de la Torreta. Al respecto, la primera acción sería la evacuación de personas con movilidad reducida y al resto comunicar que suban a plantas altas si las tienen o proceder también a su evacuación.

Al respecto, según indica el primer edil canalí, se ha visto la necesidad de crear un registro de personas con movilidad reducida del pueblo, así como del vecindario de las zonas con mayor riesgo de inundación, a fin de priorizar la asistencia.

Al mismo tiempo se ha establecido la zona que se habilitará para recepcionar todos los medios: Centro de Recepción de Medios que se encargaría de evaluar las necesidades a fin de hacer más efectivo el reparto y la distribución de la ayuda.

También se ha concretado que este junto con el CECOPAL o Puesto de Mando en su caso se concentre en la zona del colegio José Mollà y IES Sivera Font. «Es una zona alta, con buenos accesos y comunicaciones y bastante espacio», explica el alcalde, quien apunta que el helipuerto se instalaría en la pista polideportiva del instituto, «es una zona vallada, que además está pegada al nuevo retén de la Policía Local», indica.

Otra de las necesidades que ha revelado este simulacro ha sido el mantener la comunicación con la ciudadanía en caso de que fallen las telecomunicaciones y la electricidad. Al respecto, se ha considerado oportuno instalar megafonía en distintos puntos del municipio e incluso el diseminado que estén alimentados con generadores.

También se ha hablado en este simulado CECOPAL de llegar a acuerdos con establecimientos de alimentación para mantener abastecida a la población mientras llega la ayuda de otras administraciones.

El alcalde ha apuntado que a Canals pudiera ocurrirle lo que a los pueblos de l'Horta de la dana, que no lloviera en el municipio pero se produjera una crecida del Canyoles que se desbordara porque en los municipios de la parte alta (La Font de la Figuera, Vallada o Montesa) si se produjeran intensas precipitaciones que incrementaran el caudal del río.

«Este simulacro ha sido importante y el siguiente paso será hacerlo general, con la participación de la población para que conozca cómo tiene que actuar ante una emergencia», insiste.

Guía para la ciudadanía

Nacho Mira apunta que editarán una guía para distribuir en la ciudadanía donde se indicará de manera sencilla y concreta de qué hacer tanto de manera preventiva como una vez declarada la emergencia. «Aunque está en las redes sociales del Ayuntamiento, queremos que la gente la tenga también en casa».

De hecho, esa guía ya se puede consultar. A nivel institucional, el Ayuntamiento, ante la declaración de la preemergencia nivel naranja o roja lo primero que haría es suspender las clases en los centros educativos; proceder al cierre de todas las instalaciones deportivas y parques y recomendar que no se circulen por zonas con arbolado, así como la no utilización del coche mientras no sea imprescindible y evitar circular por barrancos, caminos y zonas inundables. Algo que ya se venía haciendo.

En lo que respecta a la ciudadanía se les da unos consejos de actuación preventiva: informarse de si la zona en la que se vive o se trabaja es inundable; tener preparado un botiquín de primeros auxilios; resguardar objetos de valor y documentación personal; disponer de una linterna y una radio para mantenerse informado en caso de que se vaya la luz o limpiar los bajantes y canalones, entre otros.

Una vez se avise de la emergencia, los consejos que se dan es mantenerse informado de la evolución por los canales oficiales; alejarse de ribera de ríos, barrancos y puentes; desconectar los aparatos eléctricos o estar preparado por si hay que abandonar la vivienda.

Si se produce este caso porque está en peligro la vida, lo primero que hay que hacer es coger la documentación, ropa de abrigo y objetos valiosos; cerrar puertas y ventanas y desconectar la luz, el gas y el agua. Una vez que se llegue al lugar de evacuación, hay que identificarse, respetar al resto de personas albergadas y ser solidario.

Tras la emergencia

Una vez concluida la emergencia, hay que, primero, inspeccionar la vivienda por posibles desprendimientos; empezar a limpiar las zonas altas o depositar los enseres inservibles en la acera o calzada, sin entorpecer la circulación.

También se ofrecen consejos para los conductores o en caso de que nos pille una tormenta en el campo o en la ciudad. En el primero de los casos es no circular por zonas inundables; circular por carreteras principales o autopistas; prestar atención a los obstáculos de la vía; si el agua comienza a subir, salir del vehículo y si no se puede por la puerta, por la ventanilla. En el caso de las tormentas, la principal recomendación es refugiarse en un edificio, nunca debajo de un árbol y si nos pilla en el coche, mejor quedarse dentro.

