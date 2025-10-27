Canals lucha contra la plaga de milpiés El Ayuntamiento, que ha venido realizado tratamientos desde la primavera en edificios públicos, centra ahora los trabajos en el diseminado y el interfaz urbano-agrícola

B. González Canals Lunes, 27 de octubre 2025, 17:37 Comenta Compartir

Las lluvias de finales de septiembre y principios de octubre unido a las altas temperaturas que se han registrado en estos meses han alargado la presencia de plagas como la del artrópodo milpiés, cuya presencia es más propia de la primavera que del otoño, pero que está causando molestias en muchas zonas y municipios como Canals.

El Ayuntamiento ya comenzó a tratar la presencia de este gusano en la primavera dada la proliferación que se detectó, principalmente en espacios y en edificios municipales, entre ellos los colegios.

El concejal de Medio Ambiente, Ricardo Carbonell, su técnica, la empresa que gestiona el control de plagas, explica que en los centros educativos se ha estado trabajando durante el verano, especialmente en el CEIP José Mollà, donde la presencia del milpiés era especialmente preocupante porque estaba incluso entrando a las aulas. Indica que tanto la empresa que se encarga de los tratamientos e incluso el personal de parques y jardines han eliminado incluso a mano los gusanos y se sellaron las zonas por donde salían.

También se ha actuado en las zonas periféricas donde había presencia de hierba, tras contactar con los propietarios, la mayoría de los cuales desbrozaron la zona sobre las que se aplicó tierra diatomea. Se trata de un insecticida natural que actúa perforando la capa protectora de los insectos y gusanos causando su deshidratación.

Como en estos últimos meses ha llovido, este tratamiento no ha surtido efecto y, aunque la plaga se ha reducido mucho con respecto a la primavera, el problema continúa, por lo que actualmente están procediendo a utilizar biocidas. Son tratamientos respetuosos con el medio ambiente que no perjudican a otras especies, principalmente sus depredadores naturales.

Una de las zonas más afectadas es la de Horts. Los vecinos han mostrado su preocupación porque los milpiés están entrando en sus viviendas. Con ellos, se ha reunido el concejal de Medio Ambiente y los técnicos para explicarles lo que se está haciendo y que se está procediendo a tratar el diseminado y las zonas de interfaz urbano-agrícola, las zonas del casco urbano más próximas al campo.

El edil ha pedido paciencia a los vecinos porque el tratamiento de choque es con un producto natural para evitar un mayor impacto en el ecosistema, además de encontrarse con algún inconveniente como el tener que tramitar alguna orden de ejecución por no contar con autorización de algún titular de la zona que se pretende actuar. Ricardo Carbonell insiste en que no han dejado de actuar para atajar la población descontrolada de esta especie que, recuerda, es inofensiva.