Vista general de Canals. LP

Canals acogerá la nueva edición de Formworking dirigido al tejido empresarial local y comarcal

El objetivo es generar oportunidades de negocio y riqueza sostenible

R. X.

Canals

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:28

Comenta

Canals acogerá una nueva edición del Formworking 2025. Un encuentro empresarial diseñado para potenciar la formación en liderazgo y gestión, fomentar el networking y generar nuevas sinergias en el tejido económico de la comarca.

Se trata de una iniciativa de la Diputación de Valencia, junto con el Ayuntamiento y la Federación de Polígonos Industriales (Fepeval) con el que las administraciones quieren reforzar su compromiso con el tejido empresarial local y comarcal y, por tanto, con el desarrollo económico de las comarcas, ofreciendo el respaldo a administraciones y empresas para generar oportunidades de negocio y riqueza sostenible.

En la edición de este año, la iniciativa propone un programa formativo innovador centrado en Habilidades Directivas, con un enfoque práctico en Negociación y Estrategia, diseñado para potenciar el liderazgo y la capacidad de toma de decisiones de los participantes. «Una oportunidad para conectar, aprender y crecer en un entorno colaborativo que impulsa el desarrollo económico local», subrayan desde el Consistorio.

El evento se celebrará en dos jornadas de mañana, el lunes 21 y el martes 29 de octubre, en horario de 8:30 a 13:30 horas, con un total de 8 horas de formación práctica. Las sesiones estarán a cargo de dos reconocidas figuras del ámbito empresarial y de la comunicación: Bernardo Perales y Reme Egea quienes compartirán herramientas y dinámicas para mejorar la gestión y dirección de las organizaciones

Bernardo Perales, impartirá la formación sobre ventas. A través de casos de éxito incidirá en priorizar las ventas rentables para mejorar los resultados. Por su parte, Reme Egea impartirá la formación de liderazgo para el siglo XXI para directivos, emprendedores y mandos intermedios para que desarrollen el máximo potencial de sus equipos desde la base del Lean Management.

