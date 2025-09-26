Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen promocional de la carrera solidaria. LP

Bomberos de Xàtiva impulsan una carrera solidaria a beneficio de la Fundación Pequeño Deseo

La «10K» abre las inscripciones para la prueba que se celebrará el 1 de febrero

R. X.

Xàtiva

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:41

Ya están abiertas las inscripciones para la «10K Bomberos Xàtiva», la carrera solidaria impulsada por la Asociación de Bomberos de Xàtiva y que cuenta con el apoyo del Consorcio de Bomberos de Valencia y la Diputación. Con el lema 'Corre por una buena causa', la carrera, que tendrá lugar el 1 de febrero de 2026, tiene como objetivo destinar a la Fundación Pequeño Deseo parte del dinero recaudado en las inscripciones, así como de las personas, que sin participar en la prueba, quieran colaborar con el «dorsal solidario».

La Fundación Pequeño Deseo está destinada a proporcionar apoyo anímico a los niños y adolescentes que están pasando una enfermedad grave, aportando positividad al periodo del tratamiento y ayudándoles a cumplir sus deseos de manera personalizada. Con esta fundación, la Asociación de Bomberos de Xàtiva ya ha realizado otras acciones previas en el ámbito hospitalario.

En cuanto a la carrera, se trata de un recorrido urbano rápido y llano en Xàtiva, que combina la vocación deportiva, la solidaridad y la difusión de la tarea de los bomberos. En este sentido, además del resto de deportistas y ciudadanos solidarios, los propios bomberos correrán la carrera equipados con trajes de intervención y casco.

El Consorcio y la Diputación colaboran aportando recursos humanos y materiales, obsequios y apoyo logístico, entre otros, que hacen posible el desarrollo de este evento. Para hacer realidad la carrera contribuyen varias entidades públicas y privadas, entre ellas el Ayuntamiento de Xàtiva, la Mancomunidad La Costera-Canal, varias organizaciones deportivas y entidades privadas. Un importante esfuerzo en que las diversas instituciones, colectivos y empresas sumarán su participación a esta causa en la que correr se convierte en el gesto más solidario.

