Xàtiva tiene una nueva cita con la RunCàncer La XI Carrera y Marcha Solidaria contra el Cáncer se celebrará el domingo 28 de septiembre y el donativo para participar es de 5 euros

R. X. Xàtiva Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:00

Un año más, Xàtiva forma parte del circuito de carreras y marchas solidarias RunCàncer de la provincia de Valencia. Como en los últimos años, los objetivos que se persiguen son promocionar los hábitos de vida saludable fomentando la participación para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer con la concesión de becas predoctorales, ya que el 100% del dinero obtenido por la venta de los dorsales será destinado íntegramente a dotar de ayudas de investigación en cáncer dentro de la provincia de Valencia.

En Xàtiva se realizará el próximo domingo 28 de septiembre de 2025 a partir de las 10 horas. Constará de dos pruebas distintas: una carrera competitiva de 6,5 Kilómetros y una marcha no competitiva de 4 Kilómetros, con salida y meta la Alameda Jaume I, a la altura del Ayuntamiento.

El importe del dorsal es de 5 euros, que se destinará íntegramente a la investigación contra el cáncer, con opción a camiseta conmemorativa por 7 euros más, importe que también será destinado en la parte proporcional a la lucha contra esta enfermedad.

Los dorsales se pueden conseguir de manera presencial, sólo para las personas que participen en la marcha. Aquí no es necesario inscribirse, sólo se recoge el dorsal de marcha y se dan a cambio 5 euros. Los dorsales pueden adquirirse hasta el 26 de septiembre en los establecimientos Aquasport y Setabis Sport.

Y Online, para los participantes de la carrera y los de la marcha que quien esta opción, hasta el jueves 25 des septiembre a través de la web: https://enmarcha.contraelcancer.es/es/evento/xativa-contra-el-cancer-2025. La recogida de dorsales será el viernes 26 en el patio de la Casa de la Cultura en horario de tarde y el sábado 27 en el Centro Comercial Plaza Mayor.

El domingo 28, en la línea de Salida, también se podrá obtener el dorsal tanto de Marcha como de Carrera, frente al Ayuntamiento desde las 8.00 horas hasta 30 minutos antes de empezar las pruebas.

La edad mínima de los participantes en la carrera es de 16 años. Al ser menores, tendrán que llenar una autorización e ir acompañados de un adulto que se responsabilice de ellos.

En la marcha pueden participar no sólo adultos, sino también jóvenes, adolescentes, niños, niñas, bebés con carros, mascotas, etc. Los menores que participan en la marcha deben hacerlo acompañados siempre por adultos. Es muy importante que todos los y las marchantes, lleven su dorsal, y así, poder estar cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, además que si van sin dorsal, no están ayudando en la lucha contra el cáncer, puesto que su importe es el que va íntegro para la investigación.

Dispositivo especial

El dispositivo preparado para el día de la prueba contará con efectivos de la Policía Local y Protección Civil, médico y ambulancia fija junto a la línea de meta. Habrá también guardarropa solo para los corredores y corredoras, baños en la Glorieta, duchas en el polideportivo municipal Les Pereres y aparcamientos en el Pabellón de Voleibol y en Les Pereres. Además de contar con la inestimable ayuda de los voluntarios y voluntarias de los diferentes clubes deportivos de la ciudad que, gracias a la gestión de la coordinadora de deportes, nos ayudan a poder llevarlo a cabo.

La prueba contará con la animación de los y las percusionistas de la academia Rytmus y a todos los participantes se les obsequiará a la llegada a meta con agua y fruta donada por Mercaxàtiva y Recreativos Saetabis. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en la carrera, así como para el club más numeroso de inscritos en la carrera.

Cuando acabe la entrega de trofeos, se procederá a una rifa, cada participante participa con el número de su dorsal, de varios regalos donados por diferentes establecimientos de la ciudad. En 2024 se recaudaron 10.610 euros.

