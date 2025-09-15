Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El autor material del tiroteo de Alfafar se entrega en la Comandancia
La delegación de Bocairente en el preestreno de 'El Cautivo'. LP

Bocairent, presente en el preestreno de 'El Cautivo'

Una representación local asiste a la puesta de largo de la película de Alejandro Amenábar que convirtió la localidad en escenario de rodaje

R. X.

Bocairent

Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:49

Una representación de Bocairent y otros municipios valencianos que fueron escenarios del rodaje de 'El Cautivo', participaron en el preestreno de la película de Alejandro Amenábar celebrada en L'Oceanogràfic de València.

El film se acerca a los años de cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. El propio director, junto con algunos de los actores como Julio Peña, Fernando Tejero o Luna Berroa, estuvo presente en el acto de la Ciutat de les Arts i les Ciències, que reunió a un numeroso público.

En el caso de Bocairent, la delegación estuvo encabezada por el alcalde, Xavi Molina, con participación de representantes municipales, vecindario, entidades y establecimientos que colaboraron con la película.

La grabación en el municipio de la Vall d'Albaida se llevó a cabo durante el mes de mayo de 2024. Fueron dos jornadas completas que tuvieron lugar en el Barrio Medieval; en concreto, alrededor de la calle Batle y en el interior de la cueva de En Gomar. «La caracterización de la primera zona permitió que aparezca en la película como las calles estrechas y llenos de vida de Argel, y todo el interior de la cueva que protagoniza una parte importante de la trama es también la de aquí», explica el alcalde.

Para el primer edil, «es un lujo ser partícipes de esta iniciativa, no solo por el impacto que supuso el mismo rodaje, con unas 140 personas implicadas, sino también porque ahora que se estrena continuará asociándose el nombre de nuestro pueblo a una película de eco internacional».

En este sentido, el primer edil reitera el agradecimiento a las personas, entidades y establecimientos que colaboraron con la productora y el Ayuntamiento: «Sin ellas y ellos no hubiera sido posible y, por eso, cuando nos ofrecieron asistir al preestreno, tuvimos claro que teníamos que estar acompañados de una representación de quien había trabajado para conseguir este hito en Bocairent», concluye.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un herido tras un accidente entre dos coches en la avenida Hermanos Machado de Valencia
  2. 2 La Policía busca al conductor de un patinete que huyó tras atropellar a una mujer en Torrent y causarle lesiones muy graves
  3. 3

    Escarlett: la víctima 229 de la dana de Valencia que murió en el vientre de su madre
  4. 4 Varapalo para un exvalencianista tres meses después de su aventura en Inglaterra
  5. 5

    El Ayuntamiento de Valencia detecta una red para empadronar con documentos falsos a cambio de 1.500 euros
  6. 6 Mercadona estrena sección este lunes en cuatro supermercados en España
  7. 7 Un hombre muere y una mujer resulta herida grave al chocar un coche y una moto en Llíria
  8. 8 Lola Indigo anuncia su retirada temporal de la música
  9. 9 María José Catalá recorre el Jardín del Turia junto a Las Provincias
  10. 10 Sueca ya tiene su rey de la paella: Tomás Angulo, de Ecuador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Bocairent, presente en el preestreno de 'El Cautivo'

Bocairent, presente en el preestreno de &#039;El Cautivo&#039;