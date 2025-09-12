El Oceanogràfic acoge el preestreno de 'El cautivo', la nueva película de Alejandro Amenábar

El Oceanogràfic de Valencia se convirtió ayer en escenario de cine para acoger el preestreno de 'El cautivo', la nueva película de Alejandro Amenábar. La ... cinta, que tuvo su estreno mundial el pasado domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), llegará a los cines este viernes 12 de septiembre. El acto contó con la presencia del director, los actores Julio Peña Fernández, Fernando Tejero y Luna Berroa, así como del productor Fernando Bovaira. Además, también asistieron numerosas personalidades del mundo cultural y político.

La película mantiene un vínculo especial con la Comunitat, ya que parte de su rodaje se desarrolló en este territorio. Alicante, Santa Pola y la Ciutat de la Llum se convirtieron en escenarios del siglo XVI, junto a los Reales Alcázares de Sevilla. «Hemos rodado el 90% de la película aquí en la Comunitat y, la verdad, en la Ciudad de la Luz hemos encontrado muchísimas facilidades y unos platós magníficos que ojalá tengan mayor uso con el tiempo», explicó el productor Fernando Bovaira.

En pantalla, la historia nos lleva a 1575, cuando el joven soldado Miguel de Cervantes, interpretado por Julio Peña Fernández, es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, encuentra refugio en su pasión por contar historias. Sus relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y despiertan la atención de Hasán, el temido Bajá de Argel, con quien entabla una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre los cautivos, el futuro escritor, impulsado por un inquebrantable optimismo, comienza a idear un arriesgado plan de fuga.

Un enfoque narrativo con el que Amenábar busca sumergir al público en las escenas. «Lo que yo he pretendido es recrear lo que pudo haber pasado, lo que se pudo haber dicho, lo que se pudo haber sentido. Siempre hay un ejercicio de elaboración, afortunadamente. Si las películas se limitaran a relatar fidedignamente lo que ocurrió en un pasado, no habría ninguna labor de por medio», explicó el director.

El propio Julio Peña Fernández también reconoció el reto que ha supuesto dar vida a Cervantes: «Sin duda ha sido el papel más difícil que he interpretado a lo largo de mi carrera. Me ha costado mucho interpretarlo como una figura real y no como una figura literaria, que al final es como lo conoce la mayoría de la gente. Ha sido mucho trabajo de mesa para conseguir ese arco a través de los cinco años, de bastante estudio, pero también ha sido bonito e interesante. Diría que lo más complicado ha sido el trabajo técnico».

Respecto a la polémica que se ha generado debido a que la película plantea la posibilidad de que Miguel de Cervantes fuera homosexual o bisexual, Amenábar habló de ello con naturalidad: «Sabíamos y éramos conscientes de que podría haber polémica, pero creo que la gente se va a sorprender porque no es para tanto. La película ya la ha visto gente de diversas edades y diferentes sensibilidades y se entiende perfectamente. Se entendía a Miguel de Cervantes y se me entendió a mí. La película puede ser un buen termómetro para saber hasta qué punto está normalizada la diversidad y la libertad sexual en nuestro país».

En la misma línea, Fernando Tejero subrayó: «Esta vez el termómetro ha estallado antes de tiempo. Además, eso es muy preocupante porque demuestra que sigue habiendo una homofobia terrorífica». Después de su paso por Toronto y este preestreno en Valencia, 'El cautivo' llega este viernes a las salas de cine para que todo el público pueda disfrutarla.