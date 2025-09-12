Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Preestreno de la película 'El Cautivo' este jueves en el Oceanogràfic.

Preestreno de la película 'El Cautivo' este jueves en el Oceanogràfic. JL Bort

El Oceanogràfic acoge el preestreno de 'El cautivo', la nueva película de Alejandro Amenábar

Tras su estreno mundial en Toronto, la cinta rodada en la Comunitat Valenciana llegará a los cines este viernes 12 de septiembre.

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:04

El Oceanogràfic de Valencia se convirtió ayer en escenario de cine para acoger el preestreno de 'El cautivo', la nueva película de Alejandro Amenábar. La ... cinta, que tuvo su estreno mundial el pasado domingo en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), llegará a los cines este viernes 12 de septiembre. El acto contó con la presencia del director, los actores Julio Peña Fernández, Fernando Tejero y Luna Berroa, así como del productor Fernando Bovaira. Además, también asistieron numerosas personalidades del mundo cultural y político.

