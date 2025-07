Bicorp pide ayuda a las administraciones para poder controlar la saturación de visitantes en el río Fraile «Hasta que no ocurra una verdadera desgracia no nos harán caso», asegura la alcaldesa

Bicorp ya evidenció el problema de la saturación de bañistas en el río Fraile el verano pasado, pero este año el problema se ha multiplicado debido a que muchas zonas de baño de la zona cero de la dana quedaron destruidas y los ciudadanos buscan otros lugares donde poder refrescarse en este verano con tan altas temperaturas.

Si en 2024 la alcaldesa, Nuria Mengual, ya advertía a los excursionistas del peligro que suponía la zona del río al estar controlada por no ser de competencia municipal, ahora y tras conocer un incidente más de un bañista este mismo lunes, pide a las administraciones que asuman sus responsabilidades y actúen para evitar una desgracia.

Por una parte, a la Confederación Hidrográfica del Júcar como responsable del cauce. Un río en el que está prohibido el baño, pero en el que no hay nadie para impedirlo. «Por nuestra parte, lo que hacemos es informar a los bañistas, que sepan que lo hacen bajo su responsabilidad», explica y asegura que cada día, sobre todo los fines de semana, acuden unas mil personas al río.

Una cifra que puede ser más, puesto que es sólo el número de personas que se pueden contabilizar en el aparcamiento público que habilitaron para evitar que no se estacionara en cualquier lugar. «Hay mucha gente que va por su cuenta y el control es difícil en un término municipal tan amplio».

Por otra parte, pide a la Generalitat Valenciana que de una vez por todas se declare la zona como Parque Natural Municipal, el expediente ya está presentado y siguen esperando la resolución de la administración autonómica. Con esta declaración, el Ayuntamiento tiene la posibilidad de establecer una ordenanza para un uso público ordenado y adoptar las medidas necesarias para preservar la flora y la fauna.

«Que miles de personas estén bañándose en el río supone un gran impacto, porque además se genera basura y suciedad. Con la declaración podrías establecer un aforo diario y tener un mayor control», asegura la alcaldesa.

Un barranco que funciona como chimenea

Es más, asegura que este verano en especial la preocupación es mayor por los incendios. «No hay día que no estemos en alerta naranja o alerta por altas temperaturas y cabe recordar que la zona del río está en un barranco, que actúa como una chimenea. No quiero ni pensar qué pasaría con tanta gente», explica y lamenta que «hasta que no ocurra una desgracia no se nos hará caso y no se actuará».

Mengual insiste en que lo único que pueden hacer es una labor preventiva, informar a quienes se acercan al aparcamiento o a los puntos de información turística para que sepan dónde se meten y las consecuencias que pueden tener.

Situación en Anna

En Anna, donde también se han producido varios rescates en las últimas semanas, el alcalde Miguel Marín, insiste en que los visitantes deben ser conscientes del nivel del riesgo que tienen estos parajes de agua, como la ruta de las tres cascadas.

En este caso hay vigilancia y ahora también se ha establecido aforo y cobro de entradas. «La vigilancia no hace que haya menos caídas o accidentes. Es la concienciación de cada uno y el hecho de que hay que ir preparados», subraya el primer edil, quien también apunta que la gran afluencia de visitantes no ya sólo se produce durante el verano sino todo el año.