La banda gallega Eladio y los Seres Queridos se suma al cartel del Festival Nómade de Terres dels Alforins Las entradas para disfrutar de las Experiencias: catas, degustaciones o visitas guiadas, ya están disponibles

R.X. Ontinyent Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:21 Comenta Compartir

El festival Nómade, que celebrará su cuarta edición del 26 al 28 de septiembre en municipios de Terres dels Alforins, amplía su cartel musical con la banda gallega Eladio y los Seres Queridos, una de las más relevantes del panorama musical de Galicia, con veinte años de una trayectoria ya consolidada también en el ámbito nacional.

Así, la banda gallega se suma a un cartel que contará con el grupo vasco Duncan Dhu como principal propuesta musical, de la mano de su cantante Mikel Erentxun, con la gira DD40 Tour, que conmemora el 40 aniversario de una de las bandas más influyentes del rock español.

También pasarán por los escenarios de Nómade Las Migas, La Maria, la banda Cosmic Wacho, Los Mejillones Tigre o Hermano Salvaje. Una propuesta de grupos de la comunidad valenciana y nacionales que tocarán en escenarios singulares situados en espacios de alto valor patrimonial de la zona.

Ya se conoce también la programación de Experiencias del festival, una propuesta de actividades pensadas para conocer la historia, cultura y sabores del territorio y que completa la programación musical y gastronómica.

Además, la propuesta gastronómica de Nómade vendrá de la mano de dos restaurantes locales, poniendo el valor la tradición e innovación en sus platos: Taullel Gastronómic y A Leña Cocina Rural.

Música, gastronomía, vino y arte se dan de la mano en esta tercera edición de un evento ya consolidado. La Diputación de Valencia patrocina este evento, que cuenta también con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, València Turisme, Turisme Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana. También apoyan el evento las Mancomunidades de La Costera-Canal y Vall d'Albaida, así como los ayuntamientos de Ontinyent, Moixent y Bocairent.