Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ron Gourlay: «No estoy aquí para pelear por la permanencia»
La banda gallega, Eladio y los Seres Queridos que actuará en Nómade. LP

La banda gallega Eladio y los Seres Queridos se suma al cartel del Festival Nómade de Terres dels Alforins

Las entradas para disfrutar de las Experiencias: catas, degustaciones o visitas guiadas, ya están disponibles

R.X.

Ontinyent

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:21

El festival Nómade, que celebrará su cuarta edición del 26 al 28 de septiembre en municipios de Terres dels Alforins, amplía su cartel musical con la banda gallega Eladio y los Seres Queridos, una de las más relevantes del panorama musical de Galicia, con veinte años de una trayectoria ya consolidada también en el ámbito nacional.

Así, la banda gallega se suma a un cartel que contará con el grupo vasco Duncan Dhu como principal propuesta musical, de la mano de su cantante Mikel Erentxun, con la gira DD40 Tour, que conmemora el 40 aniversario de una de las bandas más influyentes del rock español.

También pasarán por los escenarios de Nómade Las Migas, La Maria, la banda Cosmic Wacho, Los Mejillones Tigre o Hermano Salvaje. Una propuesta de grupos de la comunidad valenciana y nacionales que tocarán en escenarios singulares situados en espacios de alto valor patrimonial de la zona.

Ya se conoce también la programación de Experiencias del festival, una propuesta de actividades pensadas para conocer la historia, cultura y sabores del territorio y que completa la programación musical y gastronómica.

Además, la propuesta gastronómica de Nómade vendrá de la mano de dos restaurantes locales, poniendo el valor la tradición e innovación en sus platos: Taullel Gastronómic y A Leña Cocina Rural.

Música, gastronomía, vino y arte se dan de la mano en esta tercera edición de un evento ya consolidado. La Diputación de Valencia patrocina este evento, que cuenta también con el apoyo del Institut Valencià de Cultura, València Turisme, Turisme Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana. También apoyan el evento las Mancomunidades de La Costera-Canal y Vall d'Albaida, así como los ayuntamientos de Ontinyent, Moixent y Bocairent.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  5. 5

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  6. 6 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  7. 7 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  9. 9 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  10. 10

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La banda gallega Eladio y los Seres Queridos se suma al cartel del Festival Nómade de Terres dels Alforins

La banda gallega Eladio y los Seres Queridos se suma al cartel del Festival Nómade de Terres dels Alforins