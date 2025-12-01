La avería de un tren de mercancías en Xàtiva deja retrasos en la línea C2 de Cercanías La incidencia ha afectado a la circulación ferroviaria de esta línea desde las 15.30 horas y se ha resuelto dos horas después

B. González Xàtiva Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:18 | Actualizado 17:38h. Comenta Compartir

El día de la marmota. Un lunes más en el que los viajeros de la línea C2 de Cercanías vuelven a sufrir incidencias. Al igual que hace justo hace una semana, la avería de un tren vuelve a provocar, de momento, retrasos en los distintos trenes. En esta ocasión ha sido un tren de mercancías el causante de la nueva anomalía de la circulación ferroviaria.

El primer tren afectado fue el que salió a las 15.30 horas desde l'Alcúdia de Crespins. En Xàtiva dejó un retraso de más de 30 minutos. Desde Renfe han informado a través de sus redes sociales que se producirán retrasos, además de poderse producir detenciones en el trayecto o verse modificado el recorrido.

Así mismo, también se ha visto afectado el tren de las 15.55 horas que salió desde la misma estación, con 16 minutos de retraso por Carcaixent y el de las 16.53, con 15 minutos de retraso a su paso por Xàtiva.

Renfe ha informado a las 17.24 horas que la incidencia ha sido resuelta por los técnicos y que la circulación se irá normalizando de manera paulatina.

Cabe recordar, que el lunes de la pasada semana también se produjeron retrasos e incluso cancelaciones por la avería de un tren entre las estaciones de Alzira y La Pobla Llarga, aunque las incidencias comenzaron mucho antes, sobre las 12.15 horas. El problema se solucionó sobre las 16.20 horas y mientras tanto los trenes, incluidos los de media y larga distancia, circularon por una única vía.