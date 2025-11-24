Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Tren de Cercanías en la línea C2. B. G.

La avería de un tren entre Alzira y la Pobla Llarga deja retrasos en la línea C2 de Cercanías y de media y larga distancia

La incidencia ya ha sido solucionada y se espera que el tráfico ferroviario se vaya normalizando

B González

Xàtiva

Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:29

Nueva jornada de incidencias en la línea Cercanías l'Alcúdia de Crespins-Xàtiva-Valencia. La avería de un tren entre las estaciones de Alzira y La Pobla Llarga ha provocado la cancelación de varios trenes y retrasos en la línea C2 de Cercanías y en las líneas de media y larga distancia que atraviesan estas estaciones.

La incidencia se ha producido sobre las 12.15 de este lunes y Adif ha notificado la solución del problema a las 16.20 de la tarde, momento en el que se ha ido normalizando la circulación ferroviaria.

Los viajeros del tren que habían salido de la estación de l'Alcúdia de Crespins a las 12.25 horas han tenido que bajarse en la estación de la Pobla Llarga. Entre esta estación y la de Alzira se ha comenzado a circular por una sóla vía, lo que ha producido retrasos de 50 minutos en algún momento de la tarde.

Además, se han cancelado varios trenes como el de las 14 horas de Valencia con destino Xàtiva; el de las 14.50 horas con sentido contrario (de Xàtiva a Valencia) o el de 15:30 horas de la estación de l'Alcúdia de Crespins con destino Valencia Nord. Así mismo, algunos trenes han finalizado o iniciado trayecto en otras estaciones, como Xàtiva o Alzira, como el de las 14.15 horas con destino l'Alcúdia de Crespins que ha finalizado su trayecto en Alzira o el de las 15:30 horas que ha finalizado en Xátiva.

