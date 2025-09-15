La Associació Veïnal de Aielo de Malferit consigue 700 firmas para instar al Ayuntamiento a realizar una auditoría del contrato del suministro del agua Los vecinos acudieron al Consell de Transparencia que instó al Consistorio a ofrecer la información que, asegura, les confirmó «el nulo control» a la concesionaria

B. González Aielo de Malferit Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:11

La Associació Veïnal de Aielo de Malferit continúa con su lucha por conocer datos del contrato que el Ayuntamiento mantiene con la concesionaria del servicio de suministro de agua potable a fin de poder saber de manera detallada los conceptos que componen las facturas que pagan por el consumo, así como por el alcantarillado, que puedan justificar el incremento que vienen denunciando también del precio.

Después de que el Consell de Transparencia les diera la razón e instara al Consistorio a ofrecer la información solicitada por los vecinos, al estar amparados por el derecho al acceso a la información pública, pudieron comprobar que desde el Ayuntamiento se estaba realizando «un nulo seguimiento económico de la concesión».

Es por ello que, este verano iniciaron una nueva recogida de firmas, consiguiendo un total de 700, para reivindicar otra vez que se lleva a cabo una auditoría técnica, económica y jurídica sobre el cumplimiento del contrato del agua. Estas firmas serán entregadas en el Ayuntamiento este jueves.

Desde la Associaciò Veïnal consideran que el coste del servicio es «excesivo» y reiteran el deber de la administración municipal, obligada por la normativa vigente, de realizar un control económico y técnico de la empresa concesionaria, «cosa que no se está haciendo hasta la fecha».

El colectivo vecinal viene reivindicando la transparencia de la concesión y denunciando un «desequilibrio económico» desde el año 2011 y desde entonces han impulsado numerosas iniciativas. Ya hicieron una primera recogida de firmas; también llevaron la propuesta al pleno municipal que fue rechazada y por lo que decidieron llevar al tema al Consell de Transparencia que, finalmente, les dio la razón.

Sin embargo, «vista la inacción del equipo de gobierno local hemos realizado una recogida de firmas para presionar al Ayuntamiento a que realice una auditoría. A nuestro entender, de hecho, el Ayuntamiento está obligado por la normativa vigente a realizar un control económico y técnico, aseguran.