Una apuñalada critica «el apoyo» del exalcalde de Catadau a su agresor Manolo Bono (PSPV) escribió una carta en 2017 donde censuraba la acción y recordaba su buen comportamiento anterior A. TALAVERA CATADAU. Sábado, 13 abril 2019, 01:17

Una mujer que fue apuñalada 16 veces por su pareja en Catadau en 2014 ha criticado el «vergonzoso escrito» que el exalcalde de la localidad, Manolo Bono, escribió para «apoyar al agresor y a su familia» en 2017, momento en el cual estaba al frente del consistorio.

El agresor fue condenado por la Audiencia Provincial a siete años y seis meses de prisión y a no aproximarse a menos de 500 metros de la víctima. A finales del año pasado este hombre solicitó una reducción de la orden de alejamiento y uno de los documentos que presentó a su favor fue la carta que Bono escribió más de un año antes. Una reducción que ha sido aceptada por la justicia y ha pasado a ser de 100 metros.

«Ofrecer una imagen victimista de mi agresor y su familia, tratar de argumentar un comportamiento ejemplar de mi agresor hasta el día que ya no lo tuvo y me intentó matar, [...] me parece cínico y bochornoso», lamenta R. B., víctima de violencia de género.

Y es que el escrito del entonces alcalde de Catadau, que cuenta con el sello del Ayuntamiento, también señala que «me consta el arraigo que tanto él como su familia tienen en la población donde son respetados y apreciados por sus habitantes, hasta el punto de haber recibido numerosísimas muestras de apoyo para superar el duelo producido por el reprobable hecho cometido».

Ante estas palabras, R. B. considera que se pone de manifiesto que «las víctimas de violencia de género no lo somos únicamente de nuestro maltratador por las agresiones sufridas, sino también de las personas del entorno social que nos rodea, e incluso, de las personas e instituciones que deberían velar por nuestra protección».

El exalcalde de Catadau y actual candidato a la alcaldía por el PSPV explica que «en ningún momento» redactó este escrito para que el agresor «tuviera privilegios, porque tiene que pagar lo que hizo, no lo exculpo de nada, siempre condeno y condenaré la violencia de género». Además, matiza que el escrito era para mostrar su apoyo a la familia del joven «porque me lo pidieron y tienen un comportamiento ejemplar».

La víctima ha pedido explicaciones sobre esta carta a las diferentes instituciones sin obtener respuesta y un grupo de mujeres protestó por este tema en el inicio de campaña del candidato socialista a la Generalitat, Ximo Puig.