Antifraude advierte al alcalde de Xàtiva que se abstenga de utilizar el despacho municipal para asuntos partidistas

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) recomienda al alcalde Roger Cerdà que no vuelva a utilizar instalaciones municipales con fines partidistas tras la denuncia del

Partido Popular de Xàtiva tras la emisión por redes sociales de un vídeo en el que el primer edil, desde su despacho del Ayuntamiento, mostraba su apoyo a uno de los candidatos de las primarias del PSPV-PSOE.

En su resolución, la AVAF recomienda «a la alcaldía del Ayuntamiento de Xàtiva que se abstenga de utilizar el despacho de la alcaldía u otras instalaciones municipales para asuntos que no sean estrictamente los concernientes a la actividad municipal».

«La Agencia ha dicho lo que muchos vecinos piensan desde hace tiempo: el alcalde ha confundido el Ayuntamiento con la sede del PSOE. Que no haya consecuencias jurídicas no significa que lo que el Partido Popular de Xàtiva ha denunciado sea lo correcto. Ha utilizado un espacio de todos los setabenses para hacer política interna de su partido, y eso es profundamente inmoral y esta resolución, aunque no conlleve sanción, es un toque de atención gravísimo», manifiesta el portavoz del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis.

Sanchis asegura que desde van a exigir al primer edil que se disculpe públicamente y «se comprometa por escrito a no volver a utilizar recursos públicos para beneficio partidista, porque si no hay consecuencias, volverá a hacerlo».