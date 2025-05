Alzira solicita a Tragsa la reparación de más de 30 caminos

A. Talavera Alzira Viernes, 2 de mayo 2025, 08:35 Comenta Compartir

Alzira sufrió daños por la dana de más de 20 millones de euros, la mayoría de ellos en su término municipal. Elayuntamiento está realizando un listado con todos los caminos rurales pendientes de reparar ya que va a solicitar a Tragsa que realice los proyectos y también las actuaciones pertinentes. Se calcula que puede haber más de 30 caminos dañados que formarán parte de esta gran actuación.

«Hemos decidido que sea la empresa pública Tragsa la encargada para que los trámites sean lo más rápido posible, además ellos tienen mucha experiencia en este tipo de actuaciones», explica el concejal de Agricultura, Enrique Montalvá.

El Ayuntamiento de Alzira realizó trabajos de emergencia durante los primeros meses en estas vías secundarias para garantizar que agricultores y propietarios pudieran acceder a sus parcelas y que no perdieran las cosechas. Ahora se estudia la situación de cada uno de los caminos rurales para realizar un proyecto más completo y que los deje en perfectas condiciones.

El valor total de estas obras no se ha podido calcular todavía porque dependerá de las memorias que realicen los técnicos y de las decisiones que se tomen en algunos casos como en el puente de Cabañes. Esta infraestructura sufrió importantes desperfectos y se debe determinar si se repara o se construye de nuevo.

Otros proyectos importantes que formarán parte de esta partida servirán para acabar con problemas históricos. Así, el camino de la Casella se desviará y ya no recorrerá el barranco lo que provocaba graves problemas a los usuarios. «Se realizarán dos, uno por la zona de Carasol y el otro por las Valletes de Bru. El ayuntamiento se hará cargo de las expropiaciones de los terrenos», comenta el edil de Agricultura. Y es que los propietarios de parcelas en esta zona llevaban años reclamando una solución ya que cada vez que llueve se quedan aislados al no poder transitar por el barranco, una vía de tierra que sufre graves desperfectos y que no se puede asfaltar al ser un cauce.