Alzira prepara albergues y crea una red de contactos para agilizar las alertas ante inundaciones El Ayuntamiento da prioridad a las actuaciones frente a emergencias climáticas durante la legislatura

A. Talavera Alzira Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:20

«La prevención es lo más importante, debemos trabajar para minimizar los efectos de las emergencias climáticas». Con estas palabras, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha querido remarcar la importancia del área de Emergencia Climática, Resiliencia y Proyectos Europeos que incluye a representantes de todos los departamentos para conseguir que la ciudad esté preparada ante futuras incidencias como la vivida en octubre pero también frente a incendios u otras catástrofes.

Para ello, desde hace unos meses el Ayuntamiento está buscando ubicación para crear un alberguer que pueda acoger a personas desalojas. El lugar elegido es el gimnasio del colegio Vall de la Casella al estar en una zona alta y separado del resto de instalaciones educativas. Alzira usará una de las ayudas recibidas para adquirir el mobiliario necesario para habilitar este gimnasio en caso de que este otoño fuera necesario refugiar a algunos vecinos. Pero no será el único, también se habilitará el antiguo aparcamiento del retén de la Policía Local por si se necesita más espacio y dependiendo de la emergencia.

Otro de los aspectos prioritarios para el Ayuntamiento de Alzira es mejorar la respuesta ante emergencias. «Estamos creando una red de alerta temprada con teléfonos de asociaciones y personas que viven diseminados para poder lanzar rápidamente los avisos y evitar que se tengan que producir rescates», ha comentado el alcalde.

Una red que se complementará con una aplicación de alertas que está estudiando el propio departamento técnico municipal a la espera de que otras administraciones superiores lancen este tipo de programas para la ciudadanía.

A partir del 15 de septiembre se constituirán formalmente estos grupos y se darán instrucciones claras sobre el funcionamiento y objetivos de éstos, con el fin de disponer de un canal de comunicación directa con las personas que no viven en núcleo urbano en caso de situaciones de emergencia.

Por otra parte, Alzira pondrá en marcha en los próximos meses acciones de formación para menores en edad escolar y así «fortalecer la cultura de la prevención», ha destacado Domínguez que no descarta realizar simulacros para que en los centros educativos estén preparados en caso de emergencia.

El Consistorio ha detectado que tras la dana los menores han sufrido malestar por la situación derivada de esta tragedia y con este tipo de formación se pretende que sepan convivir con las emergencias y responder tanto en los centros educativos como en el resto de ámbitos.

También habrá formación específica para el personal municipal implicado en la gestión de emergencias, a la vez que se reforzará la capacitación del tejido de voluntariado local, elemento clave para garantizar una respuesta colectiva y efectiva frente a cualquier episodio de riesgo.

Este tipo de medidas no sólo se limitan a las inundaciones si no también están previstas en caso de incendios o durante el verano ya se pusieron en marcha refugios climáticos para las olas de calor que durante el invierno se mantendrán para atender a las personas que viven en la calle o que no tienen sus casas adecuadas para el frío.