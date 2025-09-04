Alzira pide compuertas en el Júcar y más defensas contra inundaciones

Las graves consecuencias de la dana provocaron que se aceleraran los proyectos pendientes para reducir el riesgo de inundación y se modificaran otros para adaptarlos ... a la nueva situación a la que se encuentran los municipios frente a las emergencias climáticas.

En Alzira, desde hace años se esperaba la ampliación del barranco de la Casella que tras pasar diferentes fases se prevé que las obras puedan empezar el próximo año. Una actuación, que junto a la creación de una zona de laminación entre este barranco y el de Barxeta, forma parte del Plan para la recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones en el territorio afectado por la DANA en la Comunidad Valenciana presentado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, CHJ.

El Ayuntamiento de Alzira ha presentado una serie de alegaciones a este plan para incluir otras medidas que complementen a la esperada ampliación de la Casella. «Creemos que se deberían implementar de forma complementaria otros proyectos, algunos de ellos ya los tenía previstos la CHJ en planes anteriores», explica el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez.

Entre las propuestas realizadas por el Ayuntamiento de Alzira está la instalación de compuertas en la zona norte del río Júcar para evitar que el agua entre en los colectores y genere desbordamientos como pasó el día de la dana.

Otra iniciativa es la construcción de una mota de protección en la zona de Tulell para reducir el impacto de las crecidas del río en el casco urbano. «Los técnicos deberían determinar la forma más adecuada para que no cause daños a otros municipios pero que sirva para proteger la Carretera d'Albalat», comenta el alcalde.

En este sentido, Alzira también apunta a mejorar la permeabilización de la A-7 o a crear un corredor fluvial en el Magro en ambos márgenes para que el agua en caso de desbordamiento se derive hacia la zona de la marjal sin causar tantos daños en las poblaciones vecinas.

Cabe recordar que la CHJ ya incluye en su Plan la adecuación del cauce del barranco de la Casella y el desvío del colector de aguas residuales de Alzira así como la restauración del tramo final del barranco de Barxeta, la ejecución de una zona de laminación controlada y la adecuación ambiental de la actual confluencia del barranco de Barxeta y de la Casella. Estas actuaciones superan los 25 millones de euros y como complementaria se debe modificar la ubicación del puente de Xàtiva para dar más amplitud al Casella. Esta obra depende de la Conselleria de Infraestructuras y todavía está pendiente de concretar.

Cursos para emergencias

Por otra parte, este mes de septiembre Alzira pondrá en marcha cursos de educación ambiental y en emergencias para menores y personas que viven en zonas de más riesgo. Unos talleres que servirán para que la población esté preparada en caso de una gran emergencia como la vivida el pasado mes de octubre en la provincia de Valencia.