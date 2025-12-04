Alzira modifica las normas para que los edificios en construcción paralizados puedan acabarse Este cambio afecta a inmuebles con la estructura realizada y con licencia de obras bloqueados desde la crisis inmobiliaria

Alzira aprobó definitivamente en el último pleno una modificación puntual de las Normas Urbanísticas del Plan General que permitirá terminar varios edificios residenciales paralizados desde la crisis económica de 2008, que contaban con licencia de obras y con la estructura ya ejecutada.

Estas edificaciones cuentan con proyectos de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la concesión de la licencia. Sin embargo, una modificación aprobada en 2019 elevó la altura mínima entre forjados a tres metros, lo que dejaba estas estructuras en una situación que impedía continuar las obras por no cumplir la nueva condición. La disposición transitoria aprobada ahora por el pleno permitirá terminar la construcción, siempre que se cumpla el Código Técnico de la Edificación y se mantenga la validez de la estructura existente sólo en lo que afecta a esta altura.

Según explica el concejal de Urbanismo, Andrés Gomis, «esta medida nos permite evitar que estas estructuras, algunas paradas desde hace más de diez años, siguen degradando nuestros barrios. Al mismo tiempo, también facilita recuperar vivienda ya construida y ampliar la oferta residencial sin consumir nuevo suelo».

La propuesta ha superado todos los trámites preceptivos, y ha sido sometida a información pública sin recibir alegaciones. Se trata de una actuación acotada, excepcional y de carácter transitorio, dirigida exclusivamente a resolver situaciones puntuales que dificultaban la finalización de edificios ya existentes.

Con esta aprobación definitiva, el Ayuntamiento de Alzira permite dar salida a construcciones que de otro modo quedarían enquistadas, lo que contribuye a mejorar el paisaje urbano, reducir foco de degradación y poner a disposición de la ciudadanía viviendas que ya están en gran parte ejecutadas.

La modificación entrará en vigor una vez sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia e inscrita en el Registro Autonómico de Planeamiento.