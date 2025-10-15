Alzira inicia la implantación del contenedor marrón para aumentar la separación de residuos El Ayuntamiento pone en marcha una campaña para concienciar y explicar el uso de este nuevo contenedor

A. T. Alzira Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:58 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Alzira pone en marcha un nuevo sistema de recogida selectiva de residuos orgánicos mediante la implantación progresiva del contenedor marrón. Esta iniciativa forma parte del compromiso municipal con la sostenibilidad y la economía circular, con el objetivo de mejorar la gestión de los residuos y fomentar la participación activa de la ciudadanía en la separación en origen.

El concejal de Servicios para la ciudad, Enrique Montalvà, ha explicado que «con esta iniciativa, Alzira da un paso adelante hacia un modelo de residuos más sostenible, responsable y colaborativo».

Entre otros, los resultados que se espera obtener después de la implantación, es la reducción significativa de los residuos destinados a la fracción resto y la promoción de buenas prácticas de separación que se adaptan a toda la ciudadanía, tanto en entornos urbanos como rurales.

Para asegurar el éxito del nuevo sistema, la Concejalía de Servicios para la Ciudad ha puesto en marcha una campaña de comunicación y educación ambiental con los siguientes objetivos: preparar a la población para la correcta utilización del contenedor marrón y fomentar una separación de residuos orgánicos eficiente y responsable.

El despliegue del contenedor marrón se llevará a cabo de forma progresiva, atendiendo a la diversidad de los diferentes sectores del municipio: instalación de contenedores marrones en cada zona, con posibilidad de control de acceso (con tarjetas o llaves), campañas informativas puerta a puerta en el momento de la instalación de los contenedores, suministro de cubos aireados y bolsas compostables en todas las hogares y la coordinación directa con comunidades de vecinos y administradores de fincas para facilitar la implantación

Temas

Alzira

Residuos