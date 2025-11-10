Alzira estudia medidas ante el silencio de Patrimonio sobre la autorización de la Casa Real de Jaume I La ciudad presenta el logo de la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del rey y destaca la relevancia que tendría para toda la Comunitat la construcción del museo

A. Talavera Alzira Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:44

Alzira se prepara para la conmemoración del 750 aniversario de la muerte de Jaume I. Un acontecimiento que tendrá lugar el próximo año y que la ciudad celebrará con una gran programación de actividades y eventos con los que se dará relevancia a la figura del monarca de la antigua corona de Aragón.

Una conmemoración que se esperaba completar con las obras de la Casa Real, ubicada en la Vila de Alzira, para convertirla en el primer museo dedicado a Jaume I. Un lugar de gran importancia ya que es donde pasó grandes temporadas el Conqueridor, donde abdicó a favor de su hijo y donde finalmente murió. Un espacio del que sólo queda unos pocos restos arqueológicos y cuyo proyecto de construcción ha enfrentado al Ayuntamiento de Alzira y a la Conselleria de Cultura.

Desde hace meses, el Consistorio espera la autorización de Patrimonio, al ser un Bien de Interés Cultural, para poder comenzar la actuación. Sin embargo, ésta no ha sido otorgada por diferencias con el proyecto básico y la subvención europea de 2,3 millones de euros para llevar a cabo las obras está a punto de caducar ya que tendrían que ejecutarse antes de mitad del próximo año.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha solicitado varias reuniones con el conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira, y ha enviado una carta solicitando la autorización después de que el arquitecto enviara un informe desistiendo de los reparos que puso al proyecto de ejecución. Una misiva que no ha obtenido respuesta. «Vamos a estudiar con nuestros asesores los pasos a seguir ahora para saber hasta dónde podemos presionar. Nosotros no podemos hacer nada más porque la autorización no depende de nosotros», apunta el edil de Alzira.

Domínguez destaca que la rehabilitación de la Casa Real de Jaume I no sólo favorecería a Alzira si no también a «toda la antigua Corona de Aragón porque no hay nada que conmemore la figura del rey tan importante para todos».

El alcalde de Alzira añade que la situación económica del Ayuntamiento podría permitir llevar a cabo el proyecto con fondos propios si finalmente se tiene que devolver la subvención pero para ello deberían llegar a acuerdos entre los grupos que forman parte del equipo de gobierno.

Alzira inició los trabajos para recuperar la Casa Real de Jaume I hace cuatro años pero se ha llegado casi al límite del plazo establecido por la Unión Europea, mediados de 2026, sin que haya acuerdo con la Conselleria.

Esto no impedirá que la ciudad conmemore por todo lo alto el 750 aniversario de la muerte de Jaume I y el primer paso antes de presentar las actividades ha sido mostrar el logo. Se ha inspirado en una imagen de Jaume I tocando el arpa que aparece en el Aureum Opus, un libro del siglo XIV de gran valor que se guarda en el Archivo Municipal de Alzira.

«Queremos que la sociedad civil se implique en este aniversario y recordar la importancia de Jaume I en la ciudad pero en todo el territorio de la Corona de Aragón», explica el concejal de Patrimonio de Alzira, Xavi Pérez.