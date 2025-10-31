Alzira niega que desistiera de rehabilitar la Casa de Jaume I y pide que no se demore más la autorización de Patrimonio El alcalde se dirige al conseller Rovira y adjunta una carta del arquitecto del proyecto básico para retirar los reparos que se pusieron en enero a la ejecución de las obras

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha vuelto a enviar una carta al conseller de Educación y Cultura, José Antonio Rovira, para intentar desbloquear la rehabilitación de la Casa Real de Jaume I. El pasado 13 de octubre el alcalde solicitaba una reunión urgente para tratar este proyecto que se encuentra paralizado desde hace casi un año y que necesita ponerse en marcha para no perder la subvención de 2,3 millones recibida por parte del Ministerio de Industria.

En aquel momento, Rovira optó por responder con otra carta en la que exponía que tras diversas reuniones y trámites «se entiende que el Ayuntamiento ha desistido de continuar con la tramitación del expediente, al no recibir ninguna propuesta de solución por su parte, entre todas las que se le ofrecieron».

Una respuesta que sorprendió al Consistorio alcireño que ha estado manteniendo reuniones con los técnicos de Patrimonio durante todo este tiempo para llegar a acuerdos sobre la ejecución de la rehabilitación. Ante las palabras del conseller, el alcalde ha enviado de nuevo una misiva, recordando la necesidad de mantener una reunión sobre esta problemática, y que quiere que el escrito sivra «para aclarar que el Ayuntamiento en ningún caso ha desistido del proyecto y para pedir, de nuevo, que se autorice este proyecto tan importante».

Además, «aprovecho para comunicarle que el arquitecto redactor del proyecto básico ha hecho llegar a este Ayuntamiento un escrito en el que solicita la retirada del escrito de 29 de enero al que usted hace referencia en su carta. El 29 de octubre hemos remitido a la Dirección General de Patrimonio este escrito, a la vez que hemos pedido de nuevo la autorización del proyecto. Esperamos que, con el proyecto de ejecución consensuado que ya consta con el expediente, con toda la documentación mencionada y con este escrito, procedan ya a autorizar este proyecto».

El escrito de enero que se nombra es el que provocó, según la Conselleria, se paralizase toda la tramitación. En este informe del arquitecto se apuntaba que el proyecto de ejecución «altera injustificadamente dicho proyecto básico, al ser contrario a las premisas de intervención autorizadas, y atenta contra la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV), ya que alega que podría dañar el recinto murario declarado BIC».

Sobre este asunto, el alcalde de Alzira ha recordado en su carta que la resolución de autorización del proyecto básico de julio de 2023 «no cuestionaba su viabilidad patrimonial, sino que establecía una serie de precauciones y recomendaciones técnicas para garantizar la protección del bien».

Además, ha añadido que el Ayuntamiento «no ha recibido ningún requerimiento ni resolución escrita sobre la solicitud de autorización del proyecto de ejecución, ni tampoco ninguna petición de modificación o propuesta concreta alternativa con la que avanzar hacia la nueva autorización. Los servicios técnicos competentes de los servicios territoriales de la Dirección General de Patrimonio Cultural manifestaron verbalmente en su momento que los informes eran favorables, es por este motivo que solicitamos la autorización de éste proyecto consensuado».