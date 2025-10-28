Alzira elimina las carpas de las balsas de la Murta Este año se ha notado una disminución en el número de peces invasores pero el Ayuntamiento sigue alertando del peligro que supone para las especies autóctonas

A. T. Alzira Martes, 28 de octubre 2025, 10:46 Comenta Compartir

Alzira ha llevado a cabo las tareas de retirada de carpas exóticas de las dos balsas situadas en el monasterio de la Murta. La actuación la ha impulsado el Servicio de Emergencia Climática, Resiliencia y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Alzira, con la colaboración del Servei de Vida Silvestre i Xarxa Natura 2000 de la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente.

Los técnicos del Centro Acuícola de El Palmar, en colaboración con la brigada de mantenimiento del paraje, han retirado de las balsas 825 ejemplares de carpín dorado (Carassius carassius), una cifra importante pero menor que otros años, como en 2020, cuando se retiraron 1.200 ejemplares. Las tareas se han llevado a cabo mediante la técnica de la pesca eléctrica, que provoca un pequeño aturdimiento temporal en los peces y permite la captura de los ejemplares, que son retirados del medio en el caso de especies exóticas o devueltos de nuevo al agua cuando se trata de especies autóctonas.

Este año se ha reforzado la operación con un dragado de los fangos de los fondos de las balsas, con el objetivo de asegurar la eliminación completa de los ejemplares de carpino que, después de la pesca eléctrica, podrían haber quedado atrapados en el sedimento. De esta forma, se mejora la efectividad de la actuación y se reduce la posibilidad de regeneración de la población invasora.

La reducción del número de carpinos retirados indica que la labor de sensibilización comienza a tener efecto en la población visitante, ya que todo indica que la suelta de estos peces es menor que en años anteriores. Sin embargo, todavía se detectan casos puntuales de suelta, y por tanto hay que continuar realizando esta costosa operación para mantener el control de la especie invasora y proteger el renacuajo común.

El alcalde y concejal del Servicio de Emergencia Climática, Resiliencia y Proyectos Estratégicos, Alfons Domínguez, ha destacado que «es muy importante concienciar a los visitantes del paraje de la Murta en este aspecto. Lo que puede parecer un hecho inocente, como dejar estos peces en una balsa, puede derivar en un impacto muy grave para las especies autóctonas. Se nota más concienciación porque aproximadamente cada dos años o tres años estábamos repitiendo esta operación para preservar las poblaciones de renacuajo. En esta ocasión, hemos podido disminuir la frecuencia de esta operación de mantenimiento y hemos detectado una menor población de carpines que en otros años. Sin embargo, todavía tenemos que continuar con la educación ambiental, instalando señales de aviso e informando a los visitantes a través de nuestras trabajadoras ambientales porque, como vemos, la población de carpinte dorado persiste y es muy difícil de erradicar.»

Dado que para la eliminación de las carpas es necesario vaciar las balsas, se ha decidido actuar en esta época del año, coincidiendo con el período de menor riesgo de incendios forestales y antes del inicio del ciclo reproductivo del renacuajo común, previsto en febrero. De esta forma, se minimiza el impacto sobre el desarrollo natural de la especie autóctona.

El carpinte dorado, originario de Asia, es una especie exótica invasora que compite con las especies autóctonas y puede llegar a eliminar las poblaciones ya que se alimenta de sus puestas de huevos. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alzira reafirma su compromiso con la conservación de la biodiversidad local y con la protección de los ecosistemas del Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella.