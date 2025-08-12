Alzira convoca el Cecopal ante la alerta por altas temperaturas La ciudad cuenta con un protocolo para dar refugio a las personas sin hogar en caso de que se active el nivel rojo

La Comunitat afronta una nueva ola de calor con aviso amarillo por altas temperaturas en toda la provincia de Valencia y riesgo extremo de incendios forestales en toda la Comunitat.

Ante esta situación el CECOPAL (Centro de Coordinación operativa Municipal) de Alzira se ha reunido este martes para valorar los riesgos y coordinar las actuaciones municipales frente a la emergencia.

Dentro de esta situación, y como viene siendo habitual, desde el departamento de Servicios Sociales están pendientes de activar en colaboración en Cruz Roja, el Protocolo Autonómico de actuación para las personas sin hogar acordado con la Generalitat Valenciana, en caso de que el aviso de ola de calor pase a rojo.

Las personas sin hogar sufren de forma más grave estas temperaturas extremas. Tanto en invierno como en verano, soportan durísimas condiciones. El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez manifiesta, «actuamos dentro de las posibilidades que tenemos con las personas que viven en la calle y en este caso, afortunadamente tenemos un protocolo para ofrecerles un espacio más seguro. Vivimos en una sociedad en la que esta problemática, la de las personas que no tienen una casa en la que poder resguardarse, no es nueva. El objetivo es poder garantizar su bienestar y la convivencia con el vecindario. No podemos normalizar situaciones de vulnerabilidad como éstas, y más aún en circunstancias climáticas como las que tenemos».

Desde el departamento de Servicios Sociales se está pendiente durante todo el año para llevar a cabo los procesos de derivación que corresponde y realizar la intervención social oportuno en cada caso. En el caso de Alzira no se cuenta con centros de acogida propios y se debe recurrir a los de Valencia, Alicante y Elche y Gandia, siempre que estas personas quieran acceder voluntariamente a estos recursos.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento se hace una atención propia y periódicamente con Servicios Sociales. El equipo de atención primaria básica, encabezado por una trabajadora social y una Integradora social inician la intervención social en caso de que la persona acceda a la misma. El objetivo no es disuadirlos para que abandonen la calle, sino trabajar con ellos para la inclusión social y acompañarlos en la generación de cambios de alternativas de vida, proporcionándoles las herramientas sociales. «Tratamos de compensar situaciones que, desgraciadamente, se generan en una sociedad que tiende a la deshumanización. Parece que preocupa más la cuestión estética, que el bienestar de las personas afectadas», ha explicado el alcalde, Alfons Domínguez.