Directo Familiares de las víctimas y primeras autoridades ya están en la Ciudad de las Artes para el funeral de Estado
Plaza Cartonatges donde comenzarán las actividades. LP

Alzira convierte sus plazas en gimnasios

'Esport al carrer' es una nueva iniciativa para que los vecinos practiquen deporte al aire libre

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 29 de octubre 2025, 16:32

Comenta

El deporte sale a las plazas de Alzira con la nueva iniciativa promovida por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alzira. 'Esport al carrer' es un nuevo programa municipal que tiene como objetivo acercar la actividad física y los hábitos saludables a toda la ciudadanía de forma gratuita y abierta a todas las edades y niveles de condición física.

A partir de ahora, cada domingo a las 11.00 horas, vecinos de Alzira podrán disfrutar de actividades deportivas al aire libre que se celebrarán cada semana en un barrio distinto. Las ubicaciones y disciplinas se darán a conocer semanalmente a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

El concejal de Deportes, Vicent de la Concepción, ha destacado que «con 'Esport al carrer' queremos llevar la actividad física a todos los rincones de Alzira, romper barreras y ofrecer un espacio de convivencia saludable para toda la ciudadanía. El deporte es salud, es bienestar y es también una forma de hacer comunidad».

El programa incluirá propuestas variadas como sesiones de fitness, yoga, zumba, gimnasia suave o actividades familiares, todas dirigidas por monitores y monitores titulados, con el objetivo de promover una vida activa y saludable de forma accesible y divertida.

«Con esta iniciativa ofrecemos un nuevo servicio público que fomenta la salud y el bienestar de las personas, a la vez que impulsa la convivencia y la vida en nuestros barrios», ha concluido el concejal.

El programa comienza este domingo 2 de noviembre con una clase de zumba en la plaza Cartonatges.

