Alzira cierra sus parajes naturales ante el riesgo extremo de incendios El Ayuntamiento también prohíbe el uso de fuegos artificiales durante las fiestas que se celebran este puente

El CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) de Alzira se ha vuelto a reunir para valorar los riesgos y coordinar las actuaciones municipales de cara al puente de agosto y ante el riesgo extremo de incendios forestales y el aviso de altas temperaturas a lo largo de toda la semana.

Una de las edidas que ha tomado el organismo es el cierre de los parajes Naturales Municipales de la Murta y la Casella, desde hoy jueves 14 de agosto, hasta el domingo 17 de agosto.

En estos momentos el riesgo de incendio forestal es rojo, extremo, y el riesgo por altas temperaturas sigue en amarillo, aunque para mañana está previsto que haya aviso naranja por un aumento de las temperaturas.

En la reunión del CECOPAL ha estado presente el departamento de Emergencia Climática, Policía Local, Comunicación y VACIF.

Alzira sigue haciendo la vigilancia del término que ya se pautó el pasado martes por parte de Protección Civil y VACIF que coordinarán sus actuaciones para poder detectar cualquier conato de incendio. También participan Policía Local, Policía Nacional y Equipo Municipal de Emergencias.

Otra de las medidas acordada es que los vecinos de los barrios que se encuentren próximos o en suelo forestal, no hagan barbacoas, ni uso de maquinaria o fuego. Además, no está permitido el material pirotécnico.

Entre otras cosas también se recomienda a la ciudadanía evitar salir a la montaña con estas condiciones extremas de calor, por el riesgo que supone para la salud.