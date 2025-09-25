Alzira busca crear vínculos culturales con otras ciudades con la conmemoración del año Jaume I El Ayuntamiento aprueba la declaración institucional para celebrar esta efeméride coincidiendo con el 750 aniversario de su muerte

Alzira ha aprobado la Declaración Institucional del Any Jaume I para 2026, cuando se conmemoran los 750 años de su muerte. La Comisión, de carácter interdepartamental y municipal en la que participan concejales, técnicos municipales de los distintos departamentos, así como miembros de la oposición, ha trabajado conjuntamente en la redacción de esta declaración que fue aprobada por todos los concejales y la abstención de VOX.

En la declaración se destaca «la profunda e indisoluble vinculación histórica, política y cultural que une nuestra ciudad con la figura del monarca que fundó el Reino de Valencia».

El Ayuntamiento de Alzira quiere hacer de la conmemoración del Any Jaume I una oportunidad para fortalecer vínculos con otras ciudades destacadas en la trayectoria de Jaume I y así poder reivindicar un legado común y abrir caminos de colaboración en el ámbito de la cultura, la investigación y el intercambio entre pueblos, con la voluntad de proyectar una identidad compartida que se mantenga viva y arraigada a lo largo del tiempo.

El documento oficial que sirve como punto de partida de esta conmemoración en la ciudad subraya también que El rey Jaume I, «figura clave en la configuración de la identidad valenciana, protagonizó un hecho primordial en la historia de nuestra ciudad: la entrada pacífica a la musulmana Al-Jazira, sin derramamiento de sangre, el 30 de diciembre de 1242, la víspera de San Silvestre. Esta incorporación de Alzira al recién creado Reino de Valencia marcó el inicio de un período de crecimiento, consolidación institucional y prosperidad que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva alzireña».

Con esta declaración institucional la comisión ha querido hacer un repaso de los hechos históricos relacionados con el monarca que han marcado a la ciudad como que en 1249 concedió a Alzira su término general, la jurisdicción propia y la aplicación del Fuero de Valencia. En 1258 impulsó la construcción de la Acequia Real del Júcar, una infraestructura fundamental que transformó el territorio y posibilitó el desarrollo agrícola.

Jaume I también otorgó a Alzira la consideración de villa real, distinción que le confería representación en el Braç Reial de las Corts Valencianes. Esta distinción contribuyó a situar a Alzira como una de las más pobladas del Reino de Valencia en el siglo XIII, sólo por detrás de Valencia y Xàtiva.

El rey visitó Alzira en numerosas ocasiones y pasó largas temporadas en la conocida Casa de l'Olivera, también llamada el Real, de la que todavía quedan vestigios visibles y que se convertirá en un museo sobre la figura del monarca. Según recoge el Libro de los feits del rey Jaume, fue precisamente en la Casa Real de Alzira donde Jaume I recibió los últimos sacramentos y abdicó en su hijo Pedro III de Aragón y I de Valencia.

Por todo ello, «como muestra de gratitud, respeto y orgullo por la figura del Conqueridor que tan profundamente marcó nuestro pasado y todo lo que nos identifica como pueblo, pero también nuestro devenir presente con un talante de paz, solidaridad y justicia, el Ayuntamiento de Alzira declara 2026 el Año Jaume I. Asimismo, queremos hacerlo la extensiva a todos los territorios de la antigua Corona de Aragón».

