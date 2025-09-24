Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Artista pintando el mural de Jaume I. LP

Art al carrer celebra su décimo aniversario en Alzira con más de 30 actividades

La inauguración de un mural en honor a Jaume I será uno de los eventos de un fin de semana cargado de música, danza y teatro

A. Talavera

Alzira

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:40

Más de treinta actividades de danza, teatro, arte y música llenarán las calles de Alzira durante este viernes y sábado. Art al Carrer cumple diez años y la programación combinará la participación de artistas locales en diversas disciplinas como la bailarina Maria Belda o Rosana Mira, con compañías y espectáculos venidos del País Vasco, Andalucía o Cataluña. Un conglomerado único que se desarrolla de forma simultánea a varios puntos al aire libre de la ciudad, donde este año cobran un mayor protagonismo las plazas.

En la inauguración, Art al Carrer contará con una de las compañías habituales, los castellonenses La Fam que, con su habitual buen hacer en el teatro de calle, empezarán el festival en el centro de la ciudad. A partir de ahí y hasta el sábado por la noche, se sucederán los espectáculos en distintos puntos de Alzira.

Como novedades este año cabe destacar la instalación sensorial en la plaza del Reino con el nombre «El Circ del sentits», los caricaturistas que estarán en varios puntos de la población o la batucada de Tymbals Dipercusisons, protagonizada por personas con diversidad funcional. En definitiva, tal y como destacaba el técnico de cultura, Jordi Verdú, un festival en el que caben todas las disciplinas artísticas.

Además de los espectáculos, durante estos días también se celebran las Jornadas de Ilustración que gestionan las artistas alcireñas Mai Hidalgo y Empar Piera. Unas jornadas que este año se sumergen en el universo compartido de la tipografía y la ilustración. Bajo el lema 'Interseccions: Tipografia i Il·lustració', el programa explorará las múltiples formas en las que el texto y la imagen pueden convivir, potenciarse y reinventarse mutuamente.

Como cada año, el sábado habrá un mercado de la ilustración, una acción solidaria en la que se podrán comprar ilustraciones hechas en vivo por 10 euros, que irán destinados este año a la oenegé «Pallassos en rebeldia» que realiza acciones en Palestina.

El concejal de cultura, Israel Pérez, ha querido destacar que el Festival Art al Carrer supone un modelo de éxito, que implica a la ciudadanía. Por su parte, el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, además de agradecer al equipo de cultura y al voluntariado que participa, ha destacado su carácter innovador por incluir las jornadas de ilustración, una vertiente artística que este año toma más fuerza con la elaboración de un mural conmemorativo en la figura de Jaume I del artista Nico Barrios. Se encuentra en La Vila, concretamente en la plaza 30 de diciembre y se finalizará la mañana del viernes.

