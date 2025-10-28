Alzira apuesta por retirar semáforos para aumentar la seguridad vial La oposición critica la falta de gestión en esta materia y el «peligro» en algunos pasos céntricos

El Ayuntamiento de Alzira ha decidido retirar varios semáforos de la ciudad que ya no resultaban necesarios o que dificultaban la fluidez vial. Esta actuación forma parte del proyecto de transformación de Alzira en una Ciudad 30, donde la seguridad vial, la sostenibilidad y el respeto por los peatones son prioritarios. Según el equipo de gobierno, «nuestro objetivo es adaptar la ciudad a una nueva realidad de movilidad más respetuosa con las personas y el medio ambiente. Los semáforos tienen una función en puntos concretos pero, en otros, pueden sustituirse por pasos elevados, rotondas o señalización que mejore la convivencia entre vehículos y peatones».

Los estudios y la práctica concluyen que, en zonas de baja velocidad y tráfico moderado, la retirada de semáforos reduce tiempo de espera, consumo de combustible y emisiones contaminantes, lo que mejora la fluidez y la seguridad general. Por ejemplo, la primera ciudad que empezó a retirar los semáforos en el Estado español fue Amorebieta (Vizcaya). En 2000 acabaron de retirar todos los semáforos del municipio y según sus cálculos, cambiar los semáforos por pasos de peatones han reducido los siniestros un 80%.

El Ayuntamiento de Alzira reforzará la medida con nueva señalización horizontal y vertical, así como campañas informativas para concienciar a la ciudadanía sobre el respeto a los límites de velocidad y la seguridad de los peatones.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que nunca una señalización luminosa es sinónimo de seguridad absoluta: ésta sólo se alcanza con el respeto y el cumplimiento de las normas por parte de todos los usuarios de la vía pública, conductores, motoristas y usuarios de patinetes.

«Debemos seguir avanzando hacia una ciudad donde los peatones sean los protagonistas, donde haya menos ruido, menos contaminación y mayor convivencia», han señalado desde el equipo de gobierno.

Sin embargo, este tipo de medidas han sido criticas por la oposición. La concejal no adscrita del Ayuntamiento de Alzira, Mar Chordá, ha presentado una moción que se debatirá y votará en el Pleno ordinario de este jueves, en la que denuncia el «grave deterioro» de la seguridad vial y la «falta de gestión y planificación» del equipo de gobierno en el mantenimiento de la señalización y, de forma particular, de los semáforos de la ciudad.

La moción, respaldada por el documento de exposición de motivos, pone de relieve que la situación ha llegado a ser «peligrosa» para vecinos, conductores y peatones. Como ejemplo, se señala el semáforo de la Avenida Santos Patronos, a la altura de la parada de taxis, que lleva «tiempo sin funcionar correctamente», obligando a taxis, peatones y vehículos a enfrentarse a un riesgo constante en una de las principales arterias de la ciudad.

Además, la edil Chordá critica la retirada del semáforo de los Casilicios, un punto que califica de

"muy transitado", donde ahora "reina la confusión y la inseguridad vial".