Alzira alerta a los diseminados y prepara alojamientos para personas vulnerables El Ayuntamiento informará a las ocho de la tarde sobre la posible suspensión de clases dependiendo de la previsión meteorológica para mañana

Alzira ha vuelto a reunir a su CECOPAL, integrado por los diferentes departamentos municipales y en coordinación con el meteorólogo municipal, para valorar la actualidad del episodio de lluvia y estudiar las predicciones de cara a la próxima jornada. En estos momentos la lluvia ha sido moderada y no se ha notificado ninguna incidencia en la ciudad.

Sin embargo, las previsiones anuncian que esta tarde puede situarse un frente en la zona de la Ribera que descargaría lluvias con más intensidad. Por ello, las medidas preventivas siguen en vigor y la vigilancia de diferentes puntos también por parte de las autoridades. Los barrancos pueden convertirse en los puntos conflictivos en caso de que las precipitaciones continúen y se intensifiquen por lo que se solicita a los vecinos que no circulen por zonas inundables por posibles crecidas de estos cauces.

Por lo que respecta a las comunicaciones desde el Ayuntamiento, se han activado canales específicos para ofrecer información actualizada a las empresas, a través de la Asociación Empresarial de Alzira y también con los grupos de difusión de alertas por riesgo de inundación de viviendas aisladas, que entraron en funcionamiento el pasado 15 de septiembre. También en el resto de canales habituales, redes sociales y Alzira Radio.

La dana afectó principalmente a estas zonas del término municipal por lo que se ha creado una red de contactos para facilitar la comunicación e intentar garantizar la seguridad de todos los vecinos.

Por otra parte, a través de Servicios Sociales, en coordinación con Cruz Roja, se han preparado posibles alojamientos por si fueran necesarios para personas vulnerables sin hogar. En caso de necesidad de Atención Inmediata Urgente, es necesario contactar con asamblea de Cruz Roja en el 962410974.

Desde el punto de vista de los centros escolares, la evolución del modelo meteorológico se conocerá a las 20 horas, momento en que el CECOPAL volverá a reunirse para valorar, una vez conocidos los datos de los especialistas, la idoneidad de recuperar las clases. En ese sentido a las 20.30 horas el Ayuntamiento emitirá un comunicado al respecto. Por ahora ya son varios los municipios que han decidido suspender las clases este martes a causa de la alerta naranja que se ha establecido.

El Consistorio de Alzira también ha aconsejado a los vecinos que suban los vehículos a zonas elevadas, siempre respetando zonas ajardinadas y dejando paso libre a otros vehículos. Para ello se ha habilitadp el Malecó como espacio para estacionar en caso de necesidad.

