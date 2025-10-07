Los alumnos del colegio de Sueca retoman las clases tras ser reubicados 240 niños del CEIP Cervantes son recolocados en la ludoteca y la escuela de adultos mientras Educación ejecuta las obras de emergencia

La totalidad del alumnado del colegio Cervantes ha retomado este martes las clases después de que el Ayuntamiento decretara el cierre de las instalaciones, el pasado viernes, en base a los informes emitidos por los técnicos municipales, y de que haya habilitado, en tiempo récord, dos instalaciones municipales para acoger a los 240 niños y niñas afectados por la situación.

En concreto, el alumnado de Infantil y hasta tercero de Primaria, permanecerá en la Ludoteca Municipal, mientras que el de cuarto a sexto de Primaria, han sido ubicados en el Centro Público de Formación de Personas Adultas Miquel Rosanes, en la Casa de la Cultura.

«Hoy martes hemos retomado la actividad educativa del colegio Cervantes trasladando al alumnado y al profesorado a dos dependencias municipales. Es una solución que se ha adoptado de manera rápida, como requerían las circunstancias, y cumpliendo todos los requisitos. Se trata de una situación excepcional y confiamos en que, con la mayor celeridad posible, la Conselleria nos dé una solución definitiva, actuando de emergencia en el edificio, y que esa actuación sirva para que las clases puedan retomarse allí de manera unificada, evitando los inconvenientes que provoca, a familias y profesorado, tener a los niños y niñas repartidos en dos edificios», ha explicado el alcalde de Sueca, Julián Sáez.

El alcalde ha informado también de la decisión que se ha adoptado de habilitar el gimnasio del colegio, ubicado fuera del edificio, en un comedor provisional, así como la zona infantil de juegos que se encuentra en la plaza del Ayuntamiento, como zona de patio para el alumnado que acudirá a la Casa de la Cultura.

«Finalmente, solo se ha perdido un día de clases. Hoy se han podido retomar con una cierta normalidad que, insisto, no puede ser definitiva. Vamos a seguir exigiendo a la Conselleria que repare las deficiencias del edificio, para poder garantizar la seguridad del alumnado y poder volver al centro. Si esta situación provisional se alargara en el tiempo, pedimos a la Conselleria que busque una solución para unir a todo el alumnado en un mismo espacio, y esto sería posible mediante la instalación de aulas prefabricadas», afirma el alcalde.

Sáez ha querido agradecer a la comunidad educativa la comprensión y colaboración con el ayuntamiento, especialmente, a la dirección del centro y a las familias del alumnado «porque han estado trabajando codo a codo, todo el tiempo, y lo más importante, han estado presionando a las administraciones superiores que son las que tienen que garantizar la seguridad de nuestros niños y niñas». Por su parte, ha indicado el alcalde, el Ayuntamiento ha puesto a su disposición todos los medios al alcance, tanto materiales como humanos, «para dar una solución rápida pero, vuelvo a insistir, no definitiva. Vamos a seguir pidiendo que se solucionen los problemas que tiene el edificio y que el alumnado reciba las clases en un espacio único».

El alcalde ha informado también de la conversación mantenida, esta misma mañana, con el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, «en la que me ha confirmado que están ultimando la propuesta de emergencia para actuar en el centro. Le he trasladado la situación en la que nos encontramos a día de hoy y los inconvenientes que supone para muchas familias».

Finalmente, el alcalde ha recordado que los problemas del edificio casi centenario del colegio Cervantes «no son de ahora, sino que se remontan muchos años atrás. Se necesita una solución de una vez por todas y no vamos a parar hasta conseguirla todos juntos como hasta ahora».

