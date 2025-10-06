Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pasillo del colegio cerrado por el desprendimiento. LP

Los alumnos del Cervantes de Sueca darán clases en la ludoteca y en la escuela de adultos mientras duren las obras de emergencia

Educación decide reubicar a los estudiantes para sustituir el falso techo que se desprendió la pasada semana

A. Talavera

Alzira

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:06

Comenta

El alumnado del CEIP Cervantes de Sueca se reubicará a partir de este martes en su propio municipio mientras se realicen las obras de emergencia debido a la antigüedad del edificio (que tiene cerca de cien años) y al desprendimiento de un trozo de falso techo ocasionado por las lluvias de la semana pasada.

La dirección territorial de Educación de Valencia y el Ayuntamiento de Sueca han acordado que todo el alumnado de Infantil, así como el de 1º, 2º y 3º de Primaria se traslade a la ludoteca municipal, que está en el mismo recinto que el colegio. Por su parte, el alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria se ubicará en el centro de Formación de Personas Adultas de la localidad.

La reubicación de los alumnos se mantendrá mientras duren las obras de emergencia para arreglar los desperfectos del techo. De este modo, se va a sustituir falsos techos, realizar reparaciones puntuales de la cubierta y reparar las canaletas.

Paralelamente, la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través de la Dirección General de Infraestructuras Educativas, va a realizar un proyecto para proceder a la reparación integral de la cubierta.

El pasado viernes el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, estuvo en contacto con el alcalde del municipio, la concejal de Educación de Sueca y con el arquitecto municipal para analizar el estado del edificio. Asimismo, desde la dirección territorial ya se realizaron gestiones el mismo viernes a través de la inspección educativa y en comunicación con el consistorio para la reubicación del alumnado.

