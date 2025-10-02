Parte del techo de un instituto de Alzira se cae por las lluvias mientras la construcción del nuevo centro sigue paralizada El último temporal ha agravado el mal estado del IES Rei en Jaume provocando desprendimientos dentro de las aulas

A. Talavera Alzira Jueves, 2 de octubre 2025, 11:58

El temporal que azotó Alzira el pasado lunes, donde llegaron a registrarse más de 130 litros por metro cuadrado en tan sólo unas horas, ha agravado el mal estado del edificio del IES Rei en Jaume. Este instituto lleva décadas conviviendo con los problemas de unas instalaciones obsoletas debido a su antigüedad. Goteras, rotura de tuberías y otros inconvenientes que generan gran malestar en la comunidad educativa.

Esta situación cada día es peor y esta semana se ha podido comprobar con la caída de parte del techo en algunas aulas del último piso. Las goteras y la humedad han provocado que se desprenda el falso techo sobre las mesas. Por suerte, esta caída se produjo cuando los alumnos no estaban en clase por lo que no ha habido daños personales pero genera gran incertidumbre entre profesores y estudiantes.

La última planta no ha sido la única donde el paso de temporal ha dejado huella, también en el gimnasio se ha podido comprobar la presencia de humedades y grandes goteras que han afectado al material deportivo que estaba allí guardado.

No es la primera vez que en el IES Rei en Jaume ven como las instalaciones se desmoronan pero con el paso del tiempo cada vez sienten más el peligro de estar acudiendo a clase en un centro que no reúne condiciones de seguridad suficientes.

La comunidad educativa pensaba que este curso ya no tendrían que sufrir estos problemas ya que desde hace años está en marcha el proyecto de construcción de un nuevo edificio a través del Pla Edificant. Sin embargo, las obras se paralizaron el pasado mes de abril, cuando ya se había levantado la estructura del nuevo instituto, y todavía no hay fecha para retomar los trabajos.

La empresa encargada del contrato decidió retirar a todos los trabajadores por desavenencias con el proyecto técnico. Desde el Ayuntamiento de Alzira están en negociaciones para que se pongan en marcha las obras de nuevo ya que la construcción del edificio es urgente, como se ha podido comprobar estos últimos días. Pero mientras se llega a un acuerdo, han pasado más de cinco meses desde la paralización, los alumnos tienen que acudir cada día a unas instalaciones defectuosas.