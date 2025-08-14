Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Estado en el que quedó el barranco de Alginet. Irene Marsilla

Alginet repara el barranco que cruza el casco urbano antes de la llegada de las lluvias

El cauce de la Forca fue arrasado por las inundaciones e incluso se había quedado el alcantarillado al aire

A. Talavera

Alzira

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:07

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca finaliza las obras de limpieza y reparación del barranco de Forca en el tramo que atraviesa el núcleo urbano de Alginet. Este cauce quedó en muy mal estado tras la dana ya que parte del alcantarillado quedó al aire y estaba lleno de vegetación y escombros arrastrados por el agua.

Ante este estado, para el Ayuntamiento de Alginet era una prioridad su reparación ya que el barranco pasa por el casco urbano y en caso de lluvias puede generar muchos problemas.

«El próximo otoño vendrán lluvias y necesitábamos que el tramo estuviera listo porque a causa de la dana se quedó el alcantarillado al aire», comenta la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, que agradece la actuación de la Conselleria.

Las obras las ha ejecutado al dirección general de Aguas y han tenido un coste de más de 41.000 euros. Desde un primer momento el Consistorio solicitó a las diferentes administraciones que se actuara en este punto además de en otros barrancos cercanos al casco urbano que son lo que provocan las inundaciones en Alginet.

