Algemesí se vuelve a levantar en el día grande de sus fiestas La Processoneta del Matí más emotiva de los últimos años llena de tradición y cultura unas calles que hace unos meses estaban sumidas en el lodo

Con la emoción a flor de piel, miles de algemesinenses participaron en la Processoneta del Matí en honor a la Mare de Déu de la Salut. Se trata del acto más representativo de las fiestas de Algemesí que tiene lugar durante la mañana del día 8 de septiembre y aunque siempre es especial por su gran carga simbólica, este año todavía lo ha sido más al ser una muestra de superación de todo un pueblo.

Algemesí recibió el duro golpe de la dana, con prácticamente todo el casco urbano afectado y tres víctimas mortales. Las calles por donde este lunes danzaban los Tornejants, Bastonets o se alzaban las muixerangas durante semanas fueran la imagen de la tragedia.

Ahora, con la ciudad todavía en reconstrucción, los vecinos y visitantes han llenado el centro histórico para disfrutar de una fiesta única declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad desde 2011.

Durante unos meses, la dana lo paralizó todo en Algemesí, pero el mes de septiembre estaba marcado en el calendario y era necesario volver a mostrar el esplendor de esta procesión para superar la mayor tragedia.

Así, desde la Capella de la Troballa hasta la plaza Mayor, durante varias horas, la música y los bailes han sido los protagonistas. Siempre arropados por los aplausos de los espectadores. El momento más emotivo llegó, al mediodía con el triple intento de entrada de la imagen de la patrona en la Basílica, uno de los instantes más intensos de la fiesta, con todos los bailes participando al mismo tiempo en una escenografía colectiva única y de gran belleza.

Este año se han podido ver detalles especiales como una creación especial de la Nova Muixeranga que nace como homenaje al pueblo de Algemesí y a todas las personas voluntarias que ayudaron tras la dana. En su día más grande, esta ciudad no ha querido olvidarse de todos los que estuvieron a su lado en los momentos más duros.

De esta forma, las figuras muixerangueres se levantarán como metáfora viva de la superación colectiva. Con esta nueva coreografía se quiere tejer un canto de gratitud y memoria, pero también de esperanza. «Porque Algemesí, cuando baila y se levanta en muixeranga, recuerda al mundo que la solidaridad es el verdadero fundamento que sostiene a cualquier comunidad», destacan.

Una de las peculiaridades de las fiestas de Algemesí es que nacen del mismo pueblo y han sido los propios vecinos los que han luchado para conseguir su supervivencia durante siglos. Las primeras noticias que se conocen sobre la celebración son unas pliegos de descargo sobre el coste de la fiesta de Nuestra Señora el año 1610, celebrada por iniciativa de los vecinos de la calle de Berca. En 1680 pasó de ser fiesta de calle para convertirse en fiesta de todo el pueblo y es muy posible que la fiesta ya quedara instituida el 1747. Unas celebraciones que se mantienen y siguen creciendo cinco siglos después.

La Processoneta del Matí de Algemesí contó con una amplia representación institucional, entre ellos, la del presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, que quiso dar su apoyo al municipio de la Ribera Alta en su emblemática fiesta: «Algemesí ha demostrado que está en pie, no solo por la reconstrucción llevada a cabo, que es evidente, y en la que se seguirá progresando; sino también por la resiliencia de su pueblo, de sus vecinos y vecinas, que hoy se puede respirar y sentir aquí».