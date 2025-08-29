Algemesí sustituye la barandilla del puente del Magro que se llevó el agua

Algemesí va recuperando las múltiples infraestructuras dañadas por la dana. Hace unas semanas se reabría al tráfico la CV-42 cuyo puente fue desplazado por ... la fuerza del agua. Ahora se trabaja en recuperar la seguridad del puente de la CV-5121, la entrada desde Alzira. Este puente que salva también el río Magro sufrió desperfectos en su barandilla ya que el agua llegó hasta el tablero y la vegetación y basura que transportaba dañó la parte central de la protección metálica. Después de unos meses en los que se habían colocado vallas para evitar caídas, operarios están restaurando esta barandilla y aprovechando para hacer mejoras en este tramo de carretera.

Y es que además de sustituir ambas protecciones por otras más modernas, se han cambiado las aceras y se ha eliminado la mediana que separaba ambos carriles en este acceso sur de la ciudad.

Cabe recordar que el Magro en este punto suele transcurrir prácticamente seco pero el día de la dana, el nivel hizo que el cauce desbordara provocando desperfectos en el puente.

Unos metros más adelante del puente, los Servicios Municipales ya han recuperado la rotonda de entrada a la ciudad por la CV-5121 hacia el Parque Salvador Castell, para lo que ha sido necesario retirar el exceso de barro, rebajar el terreno y renovar la piedra decorativa. Las labores son concluidas con la pintura del bordillo.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Algemesí también está recuperando otras zonas de acceso y la oficina técnica municipal ya ha iniciado el expediente administrativo para realizar una intervención de reconstrucción de la rotonda de entrada a la ciudad por la CV-515, a la altura del nuevo colegio de Educación Especial, Alberto Tortajada.

La actuación consistirá en la adecuación del terreno y la cobertura total con césped artificial, aportando un cambio visual importante respecto al diseño anterior y tendrán un coste estimado de 18.000 euros.

Al mismo tiempo, se está trabajando en la conocida rotonda de la Muixeranga, donde la malla geotextil y su estética sufrió graves daños.

En estos momentos, también se está actuando en la rotonda de acceso a Algemesí por la COPAL, donde un gran monumento dedicado a la naranja dará la bienvenida a los visitantes.

La actuación se complementa con el asfaltado del pavimento y la renovación del sistema de alumbrado, reforzando la seguridad y visibilidad de la zona. Esta intervención, que inicialmente estaba prevista para ejecutarse antes de la riada, está incluida en las ayudas para la mejora de las áreas industriales.