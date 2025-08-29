Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Obras para sustituir la barandilla del puente en Algemesí. A. T.

Algemesí sustituye la barandilla del puente del Magro que se llevó el agua

La reforma en la infraestructura ha servido también para cambiar las aceras en este acceso a la ciudad

A. Talavera

Alzira

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:57

Algemesí va recuperando las múltiples infraestructuras dañadas por la dana. Hace unas semanas se reabría al tráfico la CV-42 cuyo puente fue desplazado por ... la fuerza del agua. Ahora se trabaja en recuperar la seguridad del puente de la CV-5121, la entrada desde Alzira. Este puente que salva también el río Magro sufrió desperfectos en su barandilla ya que el agua llegó hasta el tablero y la vegetación y basura que transportaba dañó la parte central de la protección metálica. Después de unos meses en los que se habían colocado vallas para evitar caídas, operarios están restaurando esta barandilla y aprovechando para hacer mejoras en este tramo de carretera.

