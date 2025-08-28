Riba-roja exigirá en las construcciones medidas de autoprotección contra riadas El Ayuntamiento aprueba unos criterios para la concesión de licencias en zona inundable que sirvan de prevención ante futuras emergencias

A. Talavera Alzira Jueves, 28 de agosto 2025, 12:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria decidió en febrero de este año suspender las licencias de obra tipo 1 en zonas inundables del municipio. Se trata de licencias para construcción de edificios nuevos o modificaciones estructurales. Esta medida se tomó tras las graves consecuencias de la dana en la localidad y en otras vecinas y con el fin de poder realizar un análisis y establecer directrices para garantizar la seguridad.

Tras realizar estudios y con el objetivo de establecer unos criterios que permitan minimizar los impactos negativos de las riadas, el Consistorio ha determinado unas condiciones de adecuación de las edificaciones y también la obligatoriedad de realizar una declaración responsables sobre el riesgo de inundaciones.

En este sentido, el promotor de la construcción deberá declarar que va a trabajar en adoptar medidas de autoprotección y que va a transmitir a los interesados las acciones que sean necesarias para minimizar los riesgos. Esta declaración será necesaria para obtener la licencia en caso de zona de flujo preferente o inundable.

Además, en caso de construcciones en zona de flujo preferente, entre otros documentos, también se requerirá autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar previa a la concesión de la licencia.

Para decidir estos criterios, el Ayuntamiento de Riba-roja ha llevado a cabo un estudio de su término municipal parar identificar los problemas y poder poner soluciones en un futuro y reducir el riesgo de inundación. Los principales inconvenientes detallados en el informe son la falta de medidas de adaptación en las construcciones existentes y la insuficiencia de infraestructuras de drenaje. Esta falta de sistemas urbanos contribuye a la acumulación de agua y saturación del alcantarillado. Un problema común en muchas poblaciones donde debido al crecimiento urbano, la red de colectores no puede soportar el agua que descarga en pocas horas en periodos de lluvias.

En cuanto a la situación del alcantarillado tras la dana en Riba-roja, el alcalde, Robert Raga, señala que los problemas se encuentran en la zona industrial. «Actualmente tanto en el centro urbano como en las urbanizaciones no tenemos ningún problema de drenaje en el alcantarillado como consecuencia de la Dana, solo en el polígono El Oliveral existen todavía deficiencias importantes y en las próximas semanas, la empresa de gestión del ciclo integral del agua, Hidraqua va a proceder a subsanarlas como prevención ante cualquier episodio de fuertes lluvias. Además, a comienzos de septiembre se va a iniciar el Plan de limpieza de imbornales que de cara al otoño se lleva a cabo especialmente en las zonas más sensibles», subraya Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria.