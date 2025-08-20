Riba-roja de Túria amplía el periodo de las ayudas de rehabilitación de fachadas El Ayuntamiento reparte 200.000 euros y otorga tres meses más para justificar las obras y que los afectados por la dana puedan ejecutar los trabajos

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria amplía hasta el 31 de marzo de 2026 el periodo fijado para que se pueda presentar la documentación destinada a la justificación de las ayudas recibidas en materia de vivienda correspondiente al presente año. El acuerdo municipal pretende prolongar durante otro trimestre el plazo de entrega para adaptar a los retrasos en la ejecución de las obras ocasionados por la dana.

La medida adoptada por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria beneficiará a aquellas personas propietarias que han resultado beneficiarias de las ayudas correspondientes a la rehabilitación de las fachadas de las viviendas, a las destinadas a la redacción del informe de evaluación de los edificios y, por último, las subvenciones económicas relativas a la accesibilidad de las viviendas.

Las bases reguladoras de estas ayudas contemplaban que el plazo para la justificación de las subvenciones recibidas concluía el 31 de diciembre de 2025, tal y como estaba aprobado por la Junta de Gobierno celebrada en agosto del pasado año. Sin embargo, a causa de las situaciones derivadas por la dana del 29 de octubre, este plazo se ha ampliado hasta el próximo 31 de marzo de 2026, es decir, un trimestre más de tiempo.

Cabe recordar que estas subvenciones tienen por objeto colaborar en la financiación para la ejecución de estas obras en las viviendas y edificios, pero, además, pretender contribuir al fomento de la economía local a través de una valoración en los criterios de adjudicación de forma que las actuaciones fuesen ejecutadas, principalmente, por empresas locales radicadas en Riba-roja de Túria.

De esta forma, la resolución municipal subraya que la situación derivada de la Dana está afectando al desarrollo normal del proceso que se ha llevado a cabo durante los años precedentes. «El Ayuntamiento, los particulares y las empresas están encontrando dificultades a la hora de ejecutar los trabajos en el periodo de tiempo que resta para la justificación», subraya el correspondiente informe.

El documento añade, además, «la situación económica-laboral y de plazo de las empresas, incertidumbres e impedimentos para ejecutar los trabajos, toda esta situación excepcional sobrevenida tanto a los particulares como a las empresas y el ayuntamiento justifica la necesidad de ampliación de los plazos inicialmente establecidos», que pasan del 31 de diciembre al 31 de marzo del próximo año.

En las ayudas de este año para las tres modalidades aprobadas por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se repartirán más de 200.000 euros, entre las ayudas a la rehabilitación e las fachadas, los preceptivos informes de evaluación de los edificios y las obras de accesibilidad.

De esta forma, para las obras de accesibilidad se han aprobado 29 solicitudes pro valor de más de 45.000 euros en total. Por lo que respecta a la rehabilitación de las fachadas, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado luz verde a otras 71 solicitudes recibidas por parte de los propietarios de las viviendas y con más de 157.000 euros aprobados. Por último, las ayudas para la elaboración de los informes de evaluación de los edificios contemplaban ayudas de hasta 1.000 euros para cada uno de los propietarios.

La concejal de Urbanismo de Riba-roja de Túria, Teresa Pozuelo, subraya que «hemos tenido en cuenta la situación difícil por la que han pasado las empresas a causa de la dana ocurrida el pasado mes de octubre y, por ello, hemos decidido ampliar los plazos para que se puedan desarrollar correctamente y, al mismo tiempo, que las personas beneficiarias dispongan del tiempo oportuno para su justificación; se trata de una medida lógica en un proyecto importante que sirve como motor económico en el municipio».