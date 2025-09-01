Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Algemesí renueva su mercado municipal

Los puestos retoman la actividad tras el verano con las instalaciones reformadas aunque seguirán las obras en la fachada

A. Talavera

Alzira

Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:25

El mercado municipal de Algemesí ha vuelto a abrir sus puertas. Una apertura muy especial ya que los comerciantes han podido regresar a sus puestos tras el verano con unas instalaciones renovadas.

El consistorio ha finalizado las obras que afectan a la zona de paradas para poder retomar la actividad comercial que se tuvo que interrumpir en octubre. La actuación ha consistido en la renovación de todo el pladur, afectado por el barro y la humedad, revestimiento de azulejos, sustitución de puertas de madera, trabajos de fontanería para sustituir todas las cañerías, fregaderos y grifos, electricidad, pintura y limpieza de rejas y de la red de saneamiento soterrada.

Las obras se han realizado durante los meses de julio y agosto, aprovechando el cierre vacacional durante este último, para ocasionar las mínimas molestias a clientes y comerciantes.

En las próximas semanas se realizarán las obras de reparación de la fachada exterior y del ascensor que no afectarán a la actividad del edificio y seguirá abierto al público.

El coste total con cargo a los fondos para la reconstrucción asciende a 175.118 euros.

