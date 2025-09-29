Algemesí recomienda sacar los vehículos de los aparcamientos subterráneos El alcalde explica que la situación no es similar a la dana pero que las posibles trombas de agua pueden causar inundaciones puntuales

A. Talavera Alzira Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:51

La alerta roja decretada para este lunes en parte de la provincia de Valencia se vive con tensión en los municipios que fueron afectados por la dana. En la Ribera, Algemesí y l'Alcúdia fueron los más perjudicados por las riadas del mes de octubre del año pasado y en este episodio están especialmente atentos ya que algunas zonas de las localidades siguen sin estar recuperadas.

En Algemesí se ha recomendado a los vecinos que saquen los vehículos de los aparcamientos subterráneos ya que algunos siguen sin tener en funcionamiento las bombas de achique de agua lo que en caso de lluvias fuertes podría provocar que subiera el nivel en el interior.

El alcalde, José Javier Sanchis, ha comentado que es seguro dejar los coches en la calle ya que no se espera un desbordamiento del río aunque ha señalado que «no se pueden aparcar en cualquier sitio, ni en rotondas, ni en zonas verdes y parques que ya estamos recuperando».

También ha recordado a los vecinos que viven en plantas bajas de zonas más vulnerables que tomen las medidas habituales, como colocación de barreras, por si el nivel del agua subiera algunos centímetros. «Nos está llegando los restos de un huracán, no será como la dana pero traerá trombas de agua de una duración indeterminada que pueden causar algunos problemas», ha apuntado Sanchis.

Unas trombas que al no tener todo el alcantarillado en óptimas condiciones pueden generar que se acumule el agua en algunas calles. Para minimizar las consecuencias de estas lluvias, en las últimas semanas se ha intensificado la limpieza de imbornales en las calles más conflictivas y el Cecopal celebrado el domingo en Algemesí determinó reforzar el servicio de Policía Local y Policía Nacional durante estas 24 horas.

También se está procediendo a limpiar los imbornales en l'Alcúdia para facilitar que el agua corra con más fluidez. En esta localidad de la Ribera donde el desbordamiento del río Magro también generó graves problemas, la mañana está transcurriendo sin incidentes pero se ha intensificado la vigilancia en las zonas más vulnerables de la localidad y se ha realizado un monitoreo continuo de la tormenta. También se han aplicado medidas preventivas. De esta forma, permanecen cerradas las instalaciones municipales y algunos pasos inferiores.

Durante las primeras horas de la mañana se ha decidido reabrir el túnel que da acceso a la cooperativa agraria e instalaciones deportivas solo para facilitar la entrada de camiones y quedará cerrado en caso de intensificación de lluvias.

A lo largo del día, el Cecopal se volverá a reunir para analizar la evolución de la situación y determinar, si es necesario, nuevas acciones preventivas.