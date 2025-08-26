Algemesí mejora la plaza del Carrascalet El Ayuntamiento sustituye luminarias y bancos para que los vecinos hagan uso de este espacio público

A. T. Alzira Martes, 26 de agosto 2025, 15:49

Algemesí mejora la plaza de España del Carrascalet. La principal intervención ha sido la sustitución del alumbrado público tradicional de toda la plaza por nuevas farolas con iluminación LED. El número de farolas también se ha incrementado, ya que pasan de ocho a diez, por lo que se ha mejorado sustancialmente la intensidad lumínica de todo el espacio público. Además, cuentan con un tratamiento anti-orines, para protegerlos del efecto corrosivo que causa la orina de los animales en las bases de las farolas.

En cuanto al mobiliario urbano, se han sustituido los diez bancos existentes por otros nuevos, así como todas las papeleras. Además, se han realizado trabajos de mantenimiento, como la pintura de la reja de la zona ajardinada y de la pérgola.

Con el fin de ofrecer un espacio de encuentro, se han instalado dos mesas de juego, que constan de parchís y ajedrez. Esta última, es una mesa accesible a personas con movilidad reducida, con posibilidad de integrar una silla de ruedas o andador, siguiendo el compromiso del consistorio de hacer de los espacios públicos sitios más accesibles para todo el vecindario.

Con esta intervención, en la que han trabajado de forma coordinada diversas concejalías, se pretende «revitalizar un espacio importante para el barrio del Carrascalet y seguir potenciando las costumbres del vecindario, de reencontrarse al fresco en la plaza central», ha manifestado el concejal de Parques y Jardines, Jorge Rodil.

Asimismo, el departamento ya trabaja en el inicio del expediente administrativo para la renovación integral de la zona de juegos infantil de la plaza, que consistirá en la sustitución del pavimento y de los diferentes elementos de juego, por otros más atractivos y con mayores posibilidades lúdicas para los menores.

Por su parte, Carmina Borràs, concejal de Servicios Públicos, ha manifestado que los trabajos de mantenimiento y renovación del alumbrado eran muy necesarios. A pesar que la riada está focalizando los esfuerzos del consistorio en las zonas afectadas, «no queremos dejar de lado un barrio prioritario para el equipo de gobierno».

El alcalde de la ciudad ha querido destacar «el ingente trabajo que los Servicios Municipales han realizado durante el verano en multitud de espacios e instalaciones municipales, por lo que el Ayuntamiento de Algemesí no sólo no ha cerrado por vacaciones, sino que ha redoblado esfuerzos por seguir mejorando la ciudad en todos sus ámbitos».