Albal prepara un plan de comunicación ante emergencias La radio local activará una programación especial siempre que la Agencia Estatal de Meteorología o la Generalitat decreten un aviso rojo

El Ayuntamiento de Albal está elaborando un Plan de Comunicación Municipal en situaciones de emergencia, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y garantizar que la población reciba información clara, directa y contrastada en los momentos de mayor necesidad.

Una de las principales novedades será la activación de un programa especial en Radio Sol Albal, la radio local, siempre que la Agencia Estatal de Meteorología o la Generalitat decreten un aviso rojo. Este canal, cuya cobertura se ha ampliado recientemente a todo el casco urbano, se convertirá en la voz oficial del consistorio para trasladar a los vecinos avisos, recomendaciones de autoprotección y la evolución de la emergencia en tiempo real.

El Ayuntamiento también está estudiando otras medidas de refuerzo, tanto en infraestructuras como en protocolos de comunicación, para mejorar la respuesta municipal ante fenómenos meteorológicos adversos. Estas acciones se diseñan a raíz de los episodios de lluvias torrenciales del pasado 29 de octubre, que pusieron de manifiesto la necesidad de dotar a la ciudadanía de herramientas de información rápidas y eficaces.

El concejal responsable de la Radio Municipal, Joan Carles Puchalt, ha subrayado que «Radio Sol Albal es un canal cercano y de confianza para la ciudadanía. Con la ampliación de su cobertura y la puesta en marcha de programas especiales en caso de emergencia, reforzamos su papel como servicio público esencial, asegurando que todos los hogares puedan recibir la información municipal de manera inmediata y veraz».

Por su parte, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha destacado que «la seguridad de nuestros vecinos es prioritaria. Queremos que, en caso de aviso rojo, ningún vecino quede desinformado. Con el nuevo plan y con la ampliación de Radio Sol Albal, todos tendrán acceso inmediato a la información oficial y sabrán cómo actuar en cada momento. Queremos que los vecinos y vecinas de Albal sientan tranquilidad y seguridad cuando haya una emergencia y que el Ayuntamiento esté siempre a la altura de la situación».

En las próximas semanas, el consistorio presentará el documento completo del plan y detallará las actuaciones previstas, que se implantará de manera progresiva a lo largo de este año.