El alcalde de Ontinyent reclama «dejar de lado los partidismos y las políticas localistas» para sacar adelante el Corredor Mediterráneo Jorge Rodríguez subraya que, como ciudad universitaria, la falta de conexión ferroviaria adecuado supone un lastre

R. X. Ontinyent Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:49 Comenta Compartir

El alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha subrayado la necesidad de dejar de lado los partidismos y las políticas localistas para avanzar en el objetivo común del Corredor Mediterráneo. Lo ha dicho dentro la jornada empresarial 'Por el Corredor Mediterráneo' que ha acogida la sede de la Asociación del Textil de la Vall d'Albaida (ATEVAL), un encuentro vinculado al movimiento #QuieroCorredor, impulsado desde 2016 por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para reivindicar la culminación de una doble plataforma ferroviaria de ancho internacional que recorra el litoral mediterráneo.

El alcalde ha subrayado que el Corredor Mediterráneo es una infraestructura estratégica para el futuro de las ciudades medias y para frenar el despoblamiento, apuntando que «muchas veces pensamos que hablamos de una cuestión que sólo afecta a las mercancías, pero la realidad es que tener una buena movilidad impacta directamente en nuestra vida cotidiana, en la capacidad de atraer y retener talento, e incluso en cuestiones tan esenciales como tener médicos o profesores en Ontinyent».

Rodríguez ha puesto en valor que Ontinyent, como ciudad universitaria, sufre graves problemas derivados de la falta de conexión ferroviaria adecuada, señalando que «el 90% del estudiantado de la Universidad de Valencia en Ontinyent considera la movilidad su principal problema. Esto es un lastre para nuestro futuro, y por eso el Corredor Mediterrani es una pieza clave para poder crecer y competir en condiciones».

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, ha destacado que el Corredor Mediterráneo debe entenderse tanto desde una vertiente económica como territorial «porque las comarcas valencianas, y muy especialmente la Vall d'Albaida, viven de la exportación de productos agrícolas y manufacturados. Sin buenas comunicaciones, hoy en día los territorios no pueden competir en los mercados internacionales».