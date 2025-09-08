El alcalde de Ontinyent asegura que el papel estratégico de Ens Uneix se está traduciendo en inversiones históricas para la ciudad Jorge Rodriguez confía que todas las plazas de personal del nuevo hospital se cubran gracias a la declaración de zona de difícil cobertura

El alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez, ha subrayado el peso estratégico de su partido, Ens Uneix, en las instituciones que se han traducido, ha dicho, «en inversiones históricas y en proyectos transformadores que marcarán el futuro de la ciudad y al comarca».

El también presidente de la formación municipalista ha comparecido junto a la secretaria general local y vicepresidenta primera de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, en el inicio del curso político, en el que ha hecho balance del estado de los grandes proyectos que están en marcha. Entre ellos, en el inicio del curso escolar, la finalización de las obras del colegio Martínez Valls y el inminente inicio de las del Vicent Gironés. Al respecto, Rodríguez ha subrayado que Ontinyent «es ejemplo de ejecución del Pla Edificant».

También ha subrayado que la ciudad acogerá en los próximos años la primera facultad pública de veterinaria de la Comunidad Valenciana,»un proyecto valorado en 72 millones de euros que cuenta con la colaboración de la Universidad de Valencia, la Generalitat, la Diputación y Caixa Ontinyent.

Otro de los grandes proyectos, es el nuevo hospital, cuya previsión es que esté operativo a principios de 2026. «A veces se nos olvida el tiempo que llevamos hablando del nuevo hospital», ha recordado y ha mostrado su confianza de que se cubran todas las plazas de personal.

«Nosotros lo que podemos exigirle a la Conselleria es que saque todas las plazas. Que se cubran o no, no va a ser cuestión sólo de la Conselleria, sino de la capacidad que tengamos de que la gente vea a Ontinyent como destino. De ahí que nosotros también en el pasado verano luchamos por la declaración de zona de difícil cobertura por los beneficios que esto suponía. Por tanto, confiamos en que entre la declaración de zona de difícil cobertura y el hecho de tener unas nuevas instalaciones, sí se puedan, cumplimentar esas esas plazas», ha dicho.

Al respecto, ha señalado la importancia de la renovación de la línea de tren Xàtiva-Alcoi, pero ha dicho que es sólo el «primer paso y paso imprescindible para comenzar a mejorar la línea» porque el problema no es sólo la duración del viaje, sino que la línea necesita de más frecuencias.

Por otra parte, están en marcha los procesos de licitación para dotar al centro hospitalario de equipamientos y aparataje y servicios necesarios para su funcionamiento. Procesos que está gestionando directamente el departamento sanitario Xàtiva-Ontinyent.

Por otra parte, en materia de servicios sociales, el primer edil ontinyentí ha destacado el avance de la nueva residencia de la Beneficencia, que permitirá pasar de 41 a 97 plazas y mejorar sustancialmente la atención a las personas mayores o la puesta en marcha del centro terapéutico para personas con trastorno del espectro autista, el primero de estas características en las comarcas centrales.

En cuanto a movilidad, Rodríguez ha anunciado la adquisición de dos nuevos autobuses y la instalación de marquesinas inteligentes, poniendo de relieve que «gracias a la implicación de la Diputación de Valencia, va a invertirse más de un millón de euros en movilidad sostenible que mejora directamente la calidad de vida de la gente».

Por su parte, la primera teniente de alcalde, vicepresidenta primera de la Diputación y secretaria general local de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha subrayado que «somos el único partido que sólo obedece al mandato de nuestra ciudadanía. Y por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo y todo lo que está en nuestras manos. Estamos utilizando toda nuestra capacidad de influencia para que el hospital abra sus puertas a principios de 2026, para que tengamos la primera facultad de veterinaria pública de la comunidad valenciana, o para que en Ontinyent y en su partido judicial tengamos el mejor Palau de Justícia para poner algunos ejemplos».

«Lo hemos conseguido gracias a la fuerza y a los votos de nuestra gente, de la ciudadanía, que nos ha dado esa capacidad de poder ser influyentes allá donde se toman las grandes decisiones», ha asegurado Enguix.