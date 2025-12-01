Adif adjudica las obras de la segunda vía entre Moixent y l'Alcúdia de Crespins por 20,5 millones Los trabajos incluyen la electrificación del tramo, así como lla conexión de esta nueva segunda vía a las estaciones de Moixent y L'Alcúdia de Crespins, y mejoras en esta estación y en la de Vallada

R. X. Xàtiva Lunes, 1 de diciembre 2025

Adif ha adjudicado el tendido de una segunda vía en el tramo Moixent-L'Alcúdia de Crespins, un total de 16,8 kilómetros, de la línea ferroviaria que une Valencia y Alicante, por importe de 20,5 millones de euros. Los trabajos, que incluyen el montaje de los sistemas de electrificación, permitirán, una vez concluidos, canalizar por esta vía el tráfico de trenes convencionales de cercanías, media distancia y mercancías.

Los trabajos comprenden también la conexión de esta nueva segunda vía a las estaciones de Moixent y L'Alcúdia de Crespins, y mejoras en esta estación y en la de Vallada. Por su parte, las estaciones de Vallada y Montesa contarán además con una marquesina que cubra parte de sus andenes, permitiendo así el resguardo de los viajeros; y reforzarán su accesibilidad y el tránsito de pasajeros con la mejora de las escaleras y rampas del paso inferior que une sus andenes.

Además, se realizarán trabajos en la vía 1 de L'Alcúdia de Crespins para mitigar las vibraciones al paso de los trenes; y en Vallada se habilitará una vía de apartado, que reforzará la gestión y capacidad de los tráficos por la línea.

Además, Adif ha adjudicado, por importe de 33 millones de euros, la adquisición de carril para avanzar en el desarrollo del Corredor Mediterráneo en la Comunitat Valenciana.

Concretamente, el material se empleará tanto en el montaje de la segunda vía en el tramo Moixent-L'Alcúdia de Crespins como en la implantación del ancho mixto en el tramo La Encina-Alicante.

Esta inversión se suma a otras aprobadas recientemente por Adif para proveerse de los materiales de vía que se emplearán en ambas actuaciones, como la licitación de los contratos para adquirir traviesas y balasto para el tramo La Encina-Bifurcación Alicante, por importe global de 34 millones de euros; la licitación del suministro de balasto para la segunda vía entre Moixent y L'Alcúdia de Crespins por 3,7 millones de euros; y la adjudicación, por 1,6 millones de euros, de un contrato para adquirir aparatos de vía para este mismo tramo.

Esta actuación reforzará la capacidad y operatividad de la línea y se ejecuta al tiempo que la vía doble convencional entre Xàtiva y La Encina para acoger las futuras circulaciones de alta velocidad entre Valencia y Alicante. Además, se integra en el Plan de Cercanías de Valencia, reforzando el nudo de La Encina como punto estratégico del Corredor Mediterráneo y conexión con el Corredor Atlántico.