Las actuaciones preventivas de las brigadas forestales, clave en la rápida extinción del incendio de Moixent Consorcio y Ayuntamiento realizaron trabajos de silvicultura en la interface de la urbanización Cumbres de Valencia donde se inició el fuego

Mapa donde se puede ver la faja perimetral realizaa y el lugar donde se produjo el incendio.

Moixent Viernes, 8 de agosto 2025, 12:38

La prevención es la principal clave para evitar que los incendios se queden en conatos y no lleguen a afectar a la masa forestal y especialmente a los núcleos poblacionales que se encuentran en sierras y montes. Así lo ha recordado el Consorcio Provincial de Bomberos tras el incendio declarado el pasado lunes junto a la urbanización Cumbres de Valencia y que pudo ser estabilizado a las pocas horas.

Desde el Consorcio recuerdan que la rápida respuesta que se dio a este fuego pudo ser más eficaz gracias a los trabajos preventivos que se ha realizado años anteriores por parte de las brigadas forestales (BRIFO) y el Ayuntamiento de Moixent. Trabajos de silvicultura, con tratamiento de la vegetación en torno a la urbanización para crear una faja perimetral cortafuegos de unos 30 metros. «Infraestructura preventiva que ha permitido que los recursos de extinción pudieran detener con mayor eficacia y seguridad el avance del incendio, y con mayor protección para las casas», aseguran desde el Consorcio.

Cabe recordar que estas actuaciones preventivas en núcleos residenciales que se encuentran dentro de zona forestal, se llevan a cabo a solicitud de los ayuntamientos, dentro de sus planes locales de prevención. El objetivo de estas fajas perimetrales es doble. Por una parte, evitar que en caso de incendio forestal se extienda a las viviendas y, viceversa, que en caso de que el incendio se produzca en la vivienda, se propague hacia la zona forestal.

Ampliar Arriba, zona afectada por el incendio. Abalo, faja perimetral que realizaron las brigadas forestales. Ayuntamiento/CPBV

En el caso del incendio del pasado lunes, según fuentes municipales, el fuego se inició fuera, desde la carretera de acceso a la urbanización en lo que apunta a ser una imprudencia. Gracias a esa faja perimetral preventiva, las 250 viviendas que conforman esta zona residencial no se vieron afectada por el fuego. De hecho, pese a la proximidad, los vecinos no tuvieron que ser evacuados por la zona.

Además de la faja preventiva, las brigadas forestales también realizan otros trabajos como la adecuación de caminos, la apertura de vías de evacuación y adecuar la zona para facilitar el trabajo de los bomberos. Así fue el caso, el amplio dispositivo desplegado logró estabilizar el fuego en dos horas.

Además de los efectivos del Consorcio Provincial y de la Generalitat, también acudió el Grupo de Extinción de Incendios de Adene (GEIFA) de Enguera, con tres vehículos y diez voluntarios.

Un incendio que además de los daños personales que podría haber provocado, dada la gran extensión de masa forestal, conectando con la sierra de Enguera, hubiera sido desastroso.