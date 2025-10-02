Actividades culturales al aire libre en Guadassuar al seguir sin auditorio por la dana El Ayuntamiento presenta un proyecto de reconstrucción pero tendrá que costear una parte al añadir mejoras en las instalaciones

Varias instalaciones municipales se vieron afectadas por la dana en Guadassuar. El Centro Cultural, el retén de la Policía, instalaciones deportivas y el auditorio. Éste último es un edificio fundamental para la vida cultural y lúdica de la localidad ya que albergaba todo tipo de actos. Desde el mes de octubre del año pasado, el Ayuntamiento y las asociaciones locales han tenido que buscar alternativas para celebrar sus actividades.

La mayoría se están realizando al aire libre ya que el municipio no dispone de ninguna otra instalación con tanto aforo. De esta forma, el concierto del 9 d' Octubre se realizará en una de las plazas si el tiempo lo permite. El problema es que ahora comienza el mal tiempo y será más complicado programar este tipo de actos sin un lugar cerrado. A esto se suma que los plazos para poder disponer de nuevo del auditorio son largos ya que todavía se está en fase de aprobación del proyecto.

«La gente no entiendo por qué tarda tanto. Hemos presentado el proyecto pero el ministerio nos ha pedido que subsanemos algunos aspectos así que todavía no está aprobado», comenta el alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch.

La actuación cuenta con más de un millón de euros de presupuesto y se centrará en trasladar del sótano los baños y los vestuarios para evitar futuras inundaciones. Además, se añadirán mejoras de la accesibilidad y la seguridad para cumplir con todas las normativas. Este tipo de acciones son las únicas que están permitidas dentro de los proyectos de reconstrucción sufragados por los fondos del Ministerio de Política Territorial, mejoras adaptativas pero no cambios ni ampliaciones.

Ahí es donde ha surgido el problema en Guadassuar ya que el equipo de gobierno presentó un proyecto en el que se aprovechaba un espacio ajardinado, que no tiene uso actualmente, para crear unas aulas y tener más espacios para realizar actividades.

«Hemos quitado esa parte del proyecto para hacer únicamente la reconstrucción de los sótanos a planta baja. La zona ajardinada se convertirá en un espacio nuevo y lo haremos nosotros con recursos propios», explica el alcalde a la espera de que con esta modificación se dé el visto bueno a la memoria y se pueda comenzar la licitación.

De esta forma, el Ayuntamiento calcula que debería invertir unos 300.000 euros de fondos propios para este cambio una vez finalice la reconstrucción del auditorio que podría tardar todavía más de un año al tener que llevar a cabo todos los procedimientos administrativos habituales.

«Nos está costando avanzar mucho porque los procedimientos son muy complicados, se deberían haber adaptado como se hizo con los trabajos de emergencia», opina Estruch que hubiera sido más útil para acelerar la reconstrucción de los municipios afectados por la dana.