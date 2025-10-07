275 obras optan a los Premis Literaris Ciutat d'Alzira La nueva edición de estos prestigiosos galardones apuesta por la participación ciudadana y la cultura viva

Los Premis Literaris Ciutat d'Alzira inician una nueva edición que reivindica el protagonismo de la ciudad que les acoge desde hace 36 años. En esta línea, por primera vez, la gala de entrega de premios se traslada al corazón de la ciudad, el Gran Teatre. La noche del 7 de noviembre será conducida por la presentadora y cómica Maria Juan y el público podrá disfrutar de las actuaciones de Versonautas, los hermanos Penalba, Esther, Naina y Alba Blanco. Choriza May se encargará del show posterior a la gala con una actuación humorística y musical.

Tal y como ha explicado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alzira, Israel Pérez, «la programación de este año ha sido diseñada con la voluntad llegar a todo el mundo, desde el alumnado de los centros educativos hasta la gente mayor».

Los Premis Literaris Ciutat d'Alzira siguen siendo un referente y muestra de ellos es que este año las obras presentadas en todas las categorías han aumentado y la cifra total de originales recibidos asciende a 275 originales. El 36º Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira (dotado con 16.000 €) ha contado con 64 manuscritos mientras que el Premi de Poesia Ibn Hafaja ha recibido 66 originales. También ha sido muy importante la participación en el Premi de Teatre Palanca i Roca con 43 obras.

Estos premios, organizados por el Ayuntamiento de Alzira y Bromera, han dado el pistoletazo de salida a una nueva edición con la presentación de los nominados en el II Premi Didín Puig a la trayectoria cultural y social, así como de las actividades que conformarán las tradicionales Jornadas Culturales.

El Premi Didín Puig pretende reforzar la vinculación entre la cultura valenciana y la ciudadanía, y reconocer a aquellas personas y entidades que han marcado una diferencia en el ámbito cultural y social. Este año, los finalistas son Joan Francesc Mira, por su papel fundamental como intelectual y escritor referente en la cultura valenciana contemporánea; la Plataforma del Voluntariado de la Comunitat Valenciana, como reconocimiento colectivo a la solidaridad y el compromiso ciudadano ante la dana del pasado 29 de octubre, y Horta Teatre, por su dilatada trayectoria en la promoción del teatro valenciano y la formación cultural.

El premio se decidirá por votación popular y se entregará la noche del 7 de noviembre durante la gala de los Premis Literaris.

Por otra parte, las jornadas culturales que rodean este certamen literario combinarán actividades literarias, divulgativas y lúdicas con charlas, exposiciones,talleres y espectáculos.

Entre las propuestas más destacadas está la presentación del libro '29-O. Les hores del caos', con la participación de Ferran Torrent; la conferencia de Mar Romera 'Educació emocional i emocionant: contes i llegendes, el gran recurs'; el pòdcast en directo y presentación de La Fúmiga 'Havia de passar' o el recital poético de Maria Beneyto.

