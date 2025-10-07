Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secuestran a dos hermanos en Valencia para cobrar una deuda de 25.000 euros en una trama de criptomonedas
El papel de Manolo Valdés, Mariscal y Paco Roca, Mariscal en la Mostra

Una exposición repasa los carteles de 40 años de festival

Carmen Velasco

Carmen Velasco

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 14:02

Javier Mariscal realizó el cartel para la Mostra de Valencia de 1986 y un año después fue el turno de Manolo Valdés. El papel del ... festival de cine es importante. Antes el afiche era la principal tarjeta de visita; la imagen gráfica ahora se ha extendido al vídeo, al gif, al reel....

