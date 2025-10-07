El papel de Manolo Valdés, Mariscal y Paco Roca, Mariscal en la Mostra

Javier Mariscal realizó el cartel para la Mostra de Valencia de 1986 y un año después fue el turno de Manolo Valdés. El papel del ... festival de cine es importante. Antes el afiche era la principal tarjeta de visita; la imagen gráfica ahora se ha extendido al vídeo, al gif, al reel....

Cuatro décadas de vida sirve para echar la vista atrás. Y eso ha hecho el festival de cine, que inaugura este martes una exposición que repasa los carteles de 40 años de Mostra.

Sara Mansanet, directora del festival, ha destacado que «el cartel de cine es una pieza de arte en sí mismo y un reflejo de su tiempo. Al reunir esta colección, no solo celebramos 40 años de cine en València, sino que también honramos a los grandes creadores que han puesto su genio al servicio de la Mostra». Se trata de «una magnífica colección de carteles que ahora se exhiben firmados por pintores, ilustradores, dibujantes de cómic y diseñadores valencianos de reconocido prestigio internacional», según el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Luis Gosálbez.

La exposición, ha resaltado Marisa Giménez Soler, comisaria de la muestra, celebra el valor del cartel «como arte, símbolo y memoria compartida de cuatro décadas de cine mediterráneo en la ciudad. Carteles que transitan entre lo analógico y lo digital, reflejando la evolución estética y cultural de la Mostra en un diálogo constante con la ciudad de València». A través de estas obras, «se plasma la convivencia entre tradición y modernidad, la identidad mediterránea del festival y su lugar como una de las citas culturales más destacadas de la Comunitat Valenciana».

En sus 40 años de trayectoria, el certamen ha contado con la colaboración de artistas plásticos de referencia como Artur Heras, Manuel Boix, Jordi Ballester, Manolo Valdés y José Morea, quienes pintaron los carteles de las primeras ediciones. También han aportado su talento Carlos Berlanga desde la música y Francis Montesinos desde la moda, sumando nuevas miradas al universo gráfico del festival.

El ámbito del cómic y la ilustración está representado por nombres esenciales como Ana Juan, Daniel Torres, Mique Beltrán, Paco Roca y Vicente Ferrer, mientras que el diseño ha sido clave en la construcción de la identidad visual del festival gracias a figuras como Javier Mariscal, Rafael Contreras, Marisa Llongo, Manolo Sánchez, Ibán Ramón, Domènec Morera, Dani Molero, Diego Mir, Boke Bazán, Vicent Ramón, Milimbo, Creatias Estudio, Lorena Sayavera, Dos Punts y Dídac Ballester, éste último creador del cartel de este año.

La exposición, que podrá visitarse en La Galería del Tossal del 7 de octubre al 2 de noviembre, ofrece al público una oportunidad única para descubrir cómo el cartel ha sido a la vez memoria, resistencia, objeto de culto y espejo de la evolución cultural de la Mostra.

Además, con motivo de su cuadragésima edición, la Mostra ha organizado también un ciclo especial en los ABC Park dedicado a las películas galardonadas con la Palmera de Oro, el máximo reconocimiento del festival.