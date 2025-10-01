Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fotograma del documental 'Mariscal. La alegría de vivir', que competirá en la Mostra de Valencia. lp

La película sobre la vida de Mariscal competirá en la Mostra de Valencia

El festival de cine se celebrará el próximo 23 de octubre

R. C.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:50

La Mostra de Valencia ha revelado este miércoles los 13 largometrajes que formarán parte de la Sección Oficial de su 40ª edición, que se celebrará ... del 23 de octubre al 2 de noviembre, con proyecciones a concurso en los Cines Babel. El festival, organizado por el Palau de la Música, contará con una importante representación de voces autorales femeninas: Gözde Kural, Yomna Khattab, Erige Sehiri, Laura Grande y Gaya Jiji. La selección representa un variado mosaico de distintos países del arco mediterráneo: Grecia, Egipto, Turquía, Arabia Saudí, Túnez, Italia, Francia, Portugal y España, todas ellas vivirán su estreno en España durante la competición.

